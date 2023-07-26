Рух создал YouTube-канал УПЛ ТВ, где будет показывать свои матчи и призвал другие клубы присоединиться

Львовский " Рух " пояснил свою позицию, почему клуб отказался отдавать телевизионные права так называемому УПЛ-ТВ, в который вошли 12 клубов лиги.

"ФК "Рух", длительно последовательно отстаивающий идею объединения всех клубов УПЛ и создания УПЛ ТВ в интересах всех клубов-участников проекта, принял решение не участвовать в финансировании нашим клубом частного бизнес-проекта Мегого. Часть клубов УПЛ решила идти дальше по коллаборации с медиа-сервисом. На условиях полного финансирования производства собственных матчей и всех других расходов, связанных с размещением готового продукта на платформе ОТТ Мегого.

Мы предлагали и даже умоляли клубы создать собственную компанию под названием УПЛ ТВ и самим создавать и развивать собственный продукт. Не отдавая эту уникальную возможность третьим рукам. Ради объединения клубов мы даже были готовы из собственных средств и ресурсов профинансировать продакшн матчей всех клубов-участников УПЛ ТВ. Также были готовы инвестировать средства в развитие производственных мощностей и средств дистрибуции продукта. Но клубы решили пойти по пути малейшего сопротивления, отдав проект на откуп заангажированным менеджерам постороннего частного бизнес-проекта и тем, кто возле них "присоседился". Не ставим целью больше тратить свое время, усилия и ресурсы для того, чтобы убеждать клубы в правильности пути, выбранного и определенного рабочей группой клубов УПЛ по созданию УПЛ ТВ.

Мы не собираемся делать никаких демаршей или скандальных выходов из проекта. Хотя некоторые деятели нас и пытаются подтолкнуть, спровоцировать и избавиться. Мы будем в этом проекте до конца, чтобы своими действиями и поступками доказать клубам, что они сделали ошибочный выбор, доверившись и подвергшись приманке талантливых "профессионалов". Мы будем и дальше последовательно идти по пути, который наработала рабочая группа клубов УПЛ по созданию УПЛ ТВ и следовать разработанной ею концепции. Чтобы не нарушать гармонию и идиллию, которая воцарилась между некоторыми клубами, Лигой и Мегого, мы решили отойти в сторону и начать двигаться параллельным курсом. Мы будем всеми доступными средствами и методами создавать и развивать продукт под названием УПЛ ТВ. Даже осознавая, что на этом этапе, возможно, придется действовать самим. Уже создан ютуб-канал УПЛ ТВ, на котором будут транслироваться все домашние матчи ФК "Рух", будет предложен зрителям и разнообразный сопроводительный контент. Будем стараться поднять на высокий уровень стандарт съемки и показа продукта. Также проведем переговоры со всеми заинтересованными телеканалами и платформами, желающими разместить у себя данный продукт. Считаем, что только собственным примером и собственным успешным кейсом и путем, а не "потоком шумных и шумных фраз", мы сможем убедить оппонентов и сомневающихся. Еще раз подчеркиваем и подтверждаем, что ФК "Рух" никак не претендует на монопольное или какое-то особое положение в этом проекте. Любой клуб УПЛ, который сейчас или со временем пожелает присоединиться к нашей общей идее, будет принят в проект на абсолютно паритетных началах и равноправных условиях. Добро пожаловать!

Этим обращением мы утверждаем неоспоримое: ФК "Движение" остается в проекте УПЛ ТВ, остается его идейным поклонником и последователем. К сожалению, вынуждены констатировать, что из проекта УПЛ ТВ на сегодня вышли 12 клубов УПЛ и стали под знамена проекта Мегого ТВ. Очень надеемся, что эти клубы в ближайшее время осознают уровень манипуляций и обмана, с помощью которых их втянули в проект имени Мегого. И вернутся лицом к идее создания УПЛ ТВ, которая недавно впервые в истории УПЛ смогла объединить 13 клубов.

Какой путь и концепт будут успешными и правильными, покажет только время. А наиболее объективную оценку, как всегда, дадут болельщики, зрители, а также финансовые результаты.

Наконец, хотим обратиться ко всем владельцам клубов УПЛ. Дорогие хозяева отечественных футбольных клубов! Пока главным в деятельности нанятых вами менеджеров клубов и Лиги будет желание ничего не усложнять, чтобы не было проблем, чтобы не дай Бог, с кем-то не испортить отношения, идти по пути наименьшего сопротивления и малейших проблем, до тех пор вы будете из собственного кармана дотировать убыточные предприятия под названием "футбольный клуб". Мы до сих пор не можем понять, как Мегого, сделав самое худшее (финансово и концептуально) предложение клубам и, обведя их вокруг пальца, обрел их лояльность, деньги, телеправа и продукт. Не предоставив никаких цифр (даже приблизительных и прогнозируемых), не взяв на себя никаких, даже малейших финансовых обязательств. И если в предыдущие периоды деятельности УПЛ вам всем редакционная политика контента, комментаторов, экспертов, что, как и когда показывать, диктовали те, кто платили деньги по крайней мере за производство, то теперь это все будут делать уже за ваши собственные деньги. И это мы называем апогеем невежества и манипуляции", - сказано в заявлении "Руха".