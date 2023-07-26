  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Заря арендовала трех игроков Динамо и одного бразильца
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Заря арендовала трех игроков Динамо и одного бразильца

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Три молодых игрока киевлян и один бразилец

Заря арендовала трех игроков Динамо и одного бразильца

instagram.com/zoryaluhansk

Новина українською

Луганская "Заря" официально объявила о подписании четырех летних новичков.

Новичками луганчан стали три молодых игрока "Динамо" - 22-летний хавбек Викентий Волошин, 20-летние полузащитник Александр Яцык и защитник Антон Боль. Все киевляне будут играть за луганскую команду на правах аренды.

Также "Заря" подписала 24-летнего бразильского защитника Джордана. Ранее СМИ также писали, что это будет аренда.

Волошин является воспитанником академии "Динамо", но в официальных матчах за основной состав киевлян не играл.

Антон Боль сыграл 3 игры за основной состав киевского "Динамо" в 2023 году (66 минут).

Что касается Александра Яцика, то он также подавляющее большинство матчей сыграл за Ю-19 "Динамо".

Джордан в текущем сезоне провел 12 матчей за "Вила Нову" – клуб бразильской Серии В. Также у футболиста есть опыт выступлений в бразильской Серии А

По теме
yellow-arrow
Диалло: Друзья из Сенегала переживают, что я играю в Украине, где идет война, и это нормально
yellow-arrow
Ванат: Отдал фанату Черноморца футболку, а у него ее забрали и демостративно положили в урну
yellow-arrow
Рух создал YouTube-канал УПЛ ТВ, где будет показывать свои матчи и призвал другие клубы присоединиться
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Викентий Волошин Антон Боль Александр Яцык
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Инстаграм Зари

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде