Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Заря арендовала трех игроков Динамо и одного бразильца
Три молодых игрока киевлян и один бразилец
instagram.com/zoryaluhansk
Луганская "
Новичками луганчан стали три молодых игрока "Динамо" - 22-летний хавбек Викентий Волошин, 20-летние полузащитник Александр Яцык и защитник Антон Боль. Все киевляне будут играть за луганскую команду на правах аренды.
Также "Заря" подписала 24-летнего бразильского защитника Джордана. Ранее СМИ также писали, что это будет аренда.
Волошин является воспитанником академии "Динамо", но в официальных матчах за основной состав киевлян не играл.
Антон Боль сыграл 3 игры за основной состав киевского "Динамо" в 2023 году (66 минут).
Что касается Александра Яцика, то он также подавляющее большинство матчей сыграл за Ю-19 "Динамо".
Джордан в текущем сезоне провел 12 матчей за "Вила Нову" – клуб бразильской Серии В. Также у футболиста есть опыт выступлений в бразильской Серии А
Популярное сейчас
- Сексуальная звезда чемпионата мира Ивана Кнолл засветилась в компании звезды НБА. ФОТО
- ГБР сообщило о подозрении в госизмене экс-владельцу киевского Арсенала Вадиму Рабиновичу
- Бавария - Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
- Снова все меняется? MEGOGO предложил клубам УПЛ транслировать матчи чемпионата
- Почти 2,5 миллиона за пост. Роналду стал самым высокооплачиваемым человеком в инстаграме
- Не сдержала эмоций. Горячая звезда OnlyFans после первой победы в боксе прямо на ринге оголила грудь