Заря арендовала трех игроков Динамо и одного бразильца

Луганская " Заря " официально объявила о подписании четырех летних новичков.

Новичками луганчан стали три молодых игрока "Динамо" - 22-летний хавбек Викентий Волошин, 20-летние полузащитник Александр Яцык и защитник Антон Боль. Все киевляне будут играть за луганскую команду на правах аренды.

Также "Заря" подписала 24-летнего бразильского защитника Джордана. Ранее СМИ также писали, что это будет аренда.

Волошин является воспитанником академии "Динамо", но в официальных матчах за основной состав киевлян не играл.

Антон Боль сыграл 3 игры за основной состав киевского "Динамо" в 2023 году (66 минут).

Что касается Александра Яцика, то он также подавляющее большинство матчей сыграл за Ю-19 "Динамо".

Джордан в текущем сезоне провел 12 матчей за "Вила Нову" – клуб бразильской Серии В. Также у футболиста есть опыт выступлений в бразильской Серии А