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Вивчаренко: Будем вступать в бой и пытаться побеждать со стартового матча

Премьер-лига
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Киевляне готовы к старту нового сезона

Вивчаренко: Будем вступать в бой и пытаться побеждать со стартового матча

fcdynamo.com

Новина українською

Защитник "Динамо" Константин Вивчаренко поделился ожиданиями от старта нового сезона.

– С каким настроением вернулись в Киев, на родную базу?

- Очень хорошее настроение и приятные эмоции. Полтора месяца не был дома, на базе, поэтому очень рад быть здесь.

– Осталось меньше недели до первого матча нового сезона. Готова ли команда и ты лично к старту?

– Команда, думаю, готова, впереди еще есть несколько дней финального этапа подготовки. Будем вступать в бой и стараться побеждать с первого матча.

– Во время сборов "Динамо" играло с соперниками разного уровня. Были ли команды, которые можно сопоставить с оппонентами по чемпионату Украины? Какой опыт удалось получить?

- Каждый матч, с любой командой – это опыт. Нет смысла сравнивать с украинскими командами, потому что это другой уровень.

– Первый соперник в чемпионате Украины – "Минай". Какое впечатление произвела команда за предыдущие сезоны?

- Играющая от обороны команда на контратаках. Поэтому будем пытаться перемещать мяч быстрее, также нужно забить гол в первые минуты, чтобы дальше было легче.

- В скором времени "Динамо" стартует и в еврокубках, будет насыщенный график с двумя матчами в неделю. Как нужно готовиться к этому?

– Да не надо особо готовиться. Понимаем, что будет много переездов, игры через два дня на третий, поэтому должны быть готовы и физически, и психологически.

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В статье: Динамо (Киев) Константин Вивчаренко
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Источник:
ФК Динамо

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