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Вивчаренко: Будем вступать в бой и пытаться побеждать со стартового матча
Киевляне готовы к старту нового сезона
fcdynamo.com
Защитник "
– С каким настроением вернулись в Киев, на родную базу?
- Очень хорошее настроение и приятные эмоции. Полтора месяца не был дома, на базе, поэтому очень рад быть здесь.
– Осталось меньше недели до первого матча нового сезона. Готова ли команда и ты лично к старту?
– Команда, думаю, готова, впереди еще есть несколько дней финального этапа подготовки. Будем вступать в бой и стараться побеждать с первого матча.
– Во время сборов "Динамо" играло с соперниками разного уровня. Были ли команды, которые можно сопоставить с оппонентами по чемпионату Украины? Какой опыт удалось получить?
- Каждый матч, с любой командой – это опыт. Нет смысла сравнивать с украинскими командами, потому что это другой уровень.
– Первый соперник в чемпионате Украины – "Минай". Какое впечатление произвела команда за предыдущие сезоны?
- Играющая от обороны команда на контратаках. Поэтому будем пытаться перемещать мяч быстрее, также нужно забить гол в первые минуты, чтобы дальше было легче.
- В скором времени "Динамо" стартует и в еврокубках, будет насыщенный график с двумя матчами в неделю. Как нужно готовиться к этому?
– Да не надо особо готовиться. Понимаем, что будет много переездов, игры через два дня на третий, поэтому должны быть готовы и физически, и психологически.
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