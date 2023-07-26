Вивчаренко: Будем вступать в бой и пытаться побеждать со стартового матча

Защитник " Динамо " Константин Вивчаренко поделился ожиданиями от старта нового сезона.

– С каким настроением вернулись в Киев, на родную базу?

- Очень хорошее настроение и приятные эмоции. Полтора месяца не был дома, на базе, поэтому очень рад быть здесь.

– Осталось меньше недели до первого матча нового сезона. Готова ли команда и ты лично к старту?

– Команда, думаю, готова, впереди еще есть несколько дней финального этапа подготовки. Будем вступать в бой и стараться побеждать с первого матча.

– Во время сборов "Динамо" играло с соперниками разного уровня. Были ли команды, которые можно сопоставить с оппонентами по чемпионату Украины? Какой опыт удалось получить?

- Каждый матч, с любой командой – это опыт. Нет смысла сравнивать с украинскими командами, потому что это другой уровень.

– Первый соперник в чемпионате Украины – "Минай". Какое впечатление произвела команда за предыдущие сезоны?

- Играющая от обороны команда на контратаках. Поэтому будем пытаться перемещать мяч быстрее, также нужно забить гол в первые минуты, чтобы дальше было легче.

- В скором времени "Динамо" стартует и в еврокубках, будет насыщенный график с двумя матчами в неделю. Как нужно готовиться к этому?

– Да не надо особо готовиться. Понимаем, что будет много переездов, игры через два дня на третий, поэтому должны быть готовы и физически, и психологически.