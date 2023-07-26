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Шахтер в шаге от подписания 22-летнего израильского центрбека
Осталось пройти медосмотр и подписать контракт
фото из свободных источников
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Как сообщает журналист Игорь Бурбас, завтра, 27 июля, игрок пройдёт медосмотр в донецком клубе, после чего с ним будет подписан долгосрочный контракт.
"Хапоэль" получит за футболиста 1,2 млн. евро.
Отметим, что Лемкин уже является фактически основным защитником "Хапоэля" (22 матча в прошлом сезоне) и при этом отлично зарекомендовал себя в матчах за юношеские и молодежную сборные Израиля.
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