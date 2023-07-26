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Шахтер в шаге от подписания 22-летнего израильского центрбека

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Осталось пройти медосмотр и подписать контракт

Шахтер в шаге от подписания 22-летнего израильского центрбека

фото из свободных источников

Новина українською

"Шахтер" подпишет 20-летнего израильского центрального защитника "Хапоэль" Тель-Авив Става Лемкина.

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, завтра, 27 июля, игрок пройдёт медосмотр в донецком клубе, после чего с ним будет подписан долгосрочный контракт.

"Хапоэль" получит за футболиста 1,2 млн. евро.

Отметим, что Лемкин уже является фактически основным защитником "Хапоэля" (22 матча в прошлом сезоне) и при этом отлично зарекомендовал себя в матчах за юношеские и молодежную сборные Израиля.

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В статье: Шахтер (Донецк) Хапоэль (Тель-Авив)
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Комментарии (1)
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Cassid (Kiev)
26.07.2023 в 22:47
Трансфер хороший
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