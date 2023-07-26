Шахтер в шаге от подписания 22-летнего израильского центрбека

" Шахтер " подпишет 20-летнего израильского центрального защитника "Хапоэль" Тель-Авив Става Лемкина.

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, завтра, 27 июля, игрок пройдёт медосмотр в донецком клубе, после чего с ним будет подписан долгосрочный контракт.

"Хапоэль" получит за футболиста 1,2 млн. евро.

Отметим, что Лемкин уже является фактически основным защитником "Хапоэля" (22 матча в прошлом сезоне) и при этом отлично зарекомендовал себя в матчах за юношеские и молодежную сборные Израиля.