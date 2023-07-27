Крыськив взял игровой номер Судакова

Полузащитник "Шахтера" Дмитрий Крыськив в сезоне-2023/24 будет выступать под новым игровым номером.

22-летний украинец будет теперь носить футболку с цифрой 8 на спине. Ранее под этим номером в донецком клубе играл Георгий Судаков, сменивший его на 10-й.

Раньше Крыськив за первую команду "горняков" играл под 16-м номером.

В минувшей кампании хавбек отыграл 22 матча во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 6 результативных передач. Его контракт с дончанами действует до конца 2024 года.