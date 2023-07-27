  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Паст: О Вересе я знал много. Видел несколько серий "Футболиста"
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Паст: О Вересе я знал много. Видел несколько серий "Футболиста"

Премьер-лига
(1 голосов)

Опытный футболист перебрался в Ровно

Паст: О Вересе я знал много. Видел несколько серий "Футболиста"

Фото: НК Верес

Новина українською

Опытный голкипер Евгений Паст рассказал о своем переходе в ровенский "Верес".

- Евгений, расскажи, как оказался в "Вересе"?

- Закончился контракт с "Черноморцем". Мне позвонил Сергей Лавриненко и предложил поработать с ним здесь, в Ровно. Я посоветовался с семьей и согласился.

О "Вересе" я знал много. Видел несколько серий "Футболиста". Знаю, что "Верес" - народный клуб. Имеет огромную армию болельщиков по всей Украине. Об этом клубе говорят. Да и я сам в целом пристально за ним следил.

- Знаком с Сергеем Лавриненко? Кого из игроков команды знал раньше?

- С нынешним тренером "Вереса" Сергеем Лавриненко впервые познакомился во время выступлений за кропивницкую "Зирку". Это был второй клуб в моей карьере после "Черноморца". О том сотрудничестве остались только хорошие воспоминания. Два года мы работали.

В "Зирке" ранее также играл вместе с Александром Кучеренко. Хорошо знаю Василия Курка. Он тоже одессит. Он играл за дубль "Черноморца" когда-то. Мы сейчас соседи по номеру.

- Почему 44-й номер?

- Это давняя история. Когда-то еще в дубле "Черноморца" администратор даже без моего ведома набил и бросил мне. Так я и играю с этим номером всю жизнь. Может, это мое число. Всегда беру этот номер. Знаю, что под этим номером раньше играл Дмитрий Поворознюк. Теперь не имею права ударить лицом в грязь. Могу собственное шоу запустить. О голкиперах например.

- Что для тебя главное в новой команде и чего ждешь от нового сезона?

- Как по мне - главное в команде - хороший микроклимат. А цель - помочь команде и не подвести главного тренера. Он мне доверился - хочу отблагодарить. Нужно выполнить задачи, поставленные руководством клуба на сезон, - подытожил Паст.

По теме
yellow-arrow
Виктор Скрипник: через армию, братву и уговоры Суркиса в желанную Бундеслигу
yellow-arrow
Акценты. УПЛ 2022-2023. Переходим на личности
yellow-arrow
Крыськив взял игровой номер Судакова
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евгений Паст Верес (Ровно)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
НК Верес

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде