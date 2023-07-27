Кривбасс объявил о подписании воспитанника Динамо

Украинский голкипер Владимир Маханьков перешел в "Кривбасс", сообщает официальный ресурс команды.

Контракт заключен сроком на 3 года. В новом клубе он будет выступать под номером 30.

"Все произошло очень быстро. Благодарен "Колосу", что пошел мне навстречу и отпустил в Кривой Рог. Теперь я - красно-белый. Счастлив присоединиться к "Кривбассу", - сказал игрок.

Маханьков начал заниматься в 6 лет в Академии киевского "Динамо". Выступал за юношескую и молодежную команду киевлян.

Последним клубом Маханькова был "Колос", из которого он ушел свободным агентом несколько дней назад. В минувшем сезоне УПЛ Владимир был резервным кипером за спиной Евгения Волынца, который летом перешел в "Днепр-1". Он 23 раза попадал в заявку ковалевцев на матчи, однако на поле не выходил.

Играл также за "Карпаты" и "Полесье". Неоднократно вызывался в ряды юношеской и молодежной сборной Украины.