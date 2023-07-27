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Шахтер обьявил нового титульного партнера
Бывший спонсор "Динамо"
Фото: ФК Шахтар Донецьк
"Шахтер" объявил о начале сотрудничества с букмекерской компанией FAVBET. Cтороны заключили контракт до 2026 года.
"Отныне внутри игры вместе! Украинская iGaming-компания FAVBET стала титульным партнером ФК "Шахтер", - гласит пресс-служба дончан.
До этого титульным спонсором "горняков" был PariMatch, однако в марте 2023 компания попала в санкции в Украине. После этого "Шахтер" выступал в УПЛ в форме с логотипом SCM - инвестиционной группы владельца и президента клуба Рината Ахметова.
К слову, ранее "Динамо" завершило работу с FAVBET и начало сотрудничество с компанией Vbet.
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