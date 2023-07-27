Шахтер обьявил нового титульного партнера

"Шахтер" объявил о начале сотрудничества с букмекерской компанией FAVBET. Cтороны заключили контракт до 2026 года.

"Отныне внутри игры вместе! Украинская iGaming-компания FAVBET стала титульным партнером ФК "Шахтер", - гласит пресс-служба дончан.

До этого титульным спонсором "горняков" был PariMatch, однако в марте 2023 компания попала в санкции в Украине. После этого "Шахтер" выступал в УПЛ в форме с логотипом SCM - инвестиционной группы владельца и президента клуба Рината Ахметова.

К слову, ранее "Динамо" завершило работу с FAVBET и начало сотрудничество с компанией Vbet.