Оболонь - Колос. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Подопечные Валерия Иващенко и Ярослава Вишняка своим очным матчем открывают очередной сезон Украинской Премьер-Лиги. На стороне "пивоваров" мотивация и желание проявить себя наилучшим образом после выхода в элитный дивизион, а на стороне клуба из Ковалевки - опыт выступлений в УПЛ и желание реабилитироваться за прошлый не совсем удачный сезон.

Обе команды провели масштабные трансферные кампании этим летом. "Оболонь" и "Колос" попрощались со многими игроками и подписали большое количество новичков. Поэтому будет интересно посмотреть, насколько успешно прошла перестройка ростеров в каждом из коллективов.

Матч первого тура УПЛ сезона 2023/24 "Оболонь" - "Колос" состоится в пятницу, 28-го июля 2023 года, в 17:00 в городе Киев.

Видеотрансляция матча в Украине состоится на ОТТ сервисах: Megogo, Киевстар ТВ и Setanta Sports. Начало – 17:00.

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>