Рука Шахтера, желания Днепра-1, бюджетный клуб и коммерческие тайны. Как трансфер Сидорова из Запорожья в Харьков заиграл новыми красками

Нешуточная история развернулась в свете перехода форварда запорожского "Металлурга" Алексея Сидорова в "Металлист 1925".

Запорожский клуб объявил о том, что это рекордный трансферв истории клуба, в то время как некоторые источники и журналисты заявляли о некоторой другой подоплеке такого трансфера.

Так, Игорь Цыганык заявлял о том, что Сидоровым интересовался "Днепр-1" и якобы даже вел по нему переговоры, однако запорожцы в итоге, продали игрока в Харьков, получив за него 100 тысяч евро – гораздо меньшую сумму, которую предлагали днепряне.

Цыганык в таком повороте событий увидел руку "Шахтера", который якобы таким образом захотел ослабить днепрян, намекая на договоренности "горняков" со спортдиром "Металлурга" Михаилом Метревели, который также ранее был широко известен по работе на ТК "Футбол".

В итоге, скандал вышел в соцсети, где Метревели заявил о том, что информация о сумме трансфера не является верной, и что игрока продали в М1925 очень дорого и выгодно для МЗ, правда сумм, сославшись на коммерческую тайну, не назвал.

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С ним вступил в полемику журналист и блогер ютуб-канала UA-Футбол Максим Гиленко, ответив на претензии Метревели.

В итоге, стороны не нашли консенсуса, ну а вы можете сформировать свою позицию по данному вопросу, ознакомившись с позицией сторон.

"Ребята из Спорт Арены, а также Максим Гиленко, Игорь Цыганик, вам важнее хайп и заказуха, чем проверенная информация? Никто из вас ни разу не набрал руководителей "МЗ" и не задал ни одного вопроса о трансфере Алексея Сидорова. Зато, наверное, вы много времени слушали тех, кто лучше нас знает, что у нас происходит. Молодцы, так держать. Уровень вашей компетенции зашкаливает. Я готов заключить с вами пари что сумма трансфера нашего нападающего в разы более чем 100 тысяч о которых вы пишете и говорите. И если вы проиграете, то публично извиниться перед болельщиками и запорожским "Металлургом" за манипуляции и распространение лживой информации. Согласны? P.S. Игорь, так что, Де Дзерби тренер или шарлатан? – написал Метревели в Инстаграм.

"День добрый. По моему убеждению, клуб, который финансируется за городской бюджет, должен сам информировать, сам должен информировать о своих расходах и заработках. Клуб существует за средства налогоплательщиков, у них есть право на своевременный доступ к этой информации. Тем более, когда появились такие слухи. На ютубканалах ua-football и ТаТоТакое я не журналист, а человек, который интересуется футболом и высказывает на все происходящее свое мнение. Сознательно не хотел вас набирать, потому что считаю, что я, как и тысячи простых болельщиков и все другие налогоплательщики, не должны кого-то набирать, чтобы узнать, что заработал клуб, функционирующий в том числе за мой счет", - ответил Гиленко.

"О расходах да, о коммерческом доходе с рынка нет. Есть пункт о строгой конфиденциальности, которые подписывают оба клуба. И штраф за это нарушение. Это понятно?", - ответ Метревели.

"Если есть пункт о строжайшей конфиденциальности, то как бы мы решили наше гипотетическое пари? В общем, если вы уверяете, что это соглашение более выгодно для Металлурга, то я вашу позицию подам в новом видео", - цитата Гиленко.

В итоге, Метревели под подпись о неразглашении пообещал показать трансферный контракт игрока, а Гиленко пообещал в таком случае извиниться и пояснить причины, что и как это все произошло из-за плохой коммуникации муниципального клуба, на которые идут бюджетные деньги, с болельщиками.