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Верес - Полесье: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ

Премьер-лига
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{Верес} - {Полесье} ⋇ {28.07.2023} ⋇ Где смотреть матч онлайн ✅ Прямые трансляции футбольных матчей ⚽ Статистика ☝ Результаты ✌ Свежие новости футбола ✅ {Чемпионат Украины} на UA-Футбол

Верес - Полесье: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ

фото: НК Верес / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Житомирщина наконец-то созрела до того, чтобы иметь свою команду в украинской футбольной Премьер-лиге. "Полесье" после двух лет в Первой лиге завоевало путевку в элиту, где попытается стать одним из открытий сезона. Первым испытанием станет "Верес": коллектив, который в прошлом сезоне не без проблем сохранил место в УПЛ и летом пережил смену тренера.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч между "Вересом" и "Полесьем" будет домашним для гостей: "волки" договорились с соперником обменяться играми, поэтому встречу первого тура будет принимать Житомир. Поединок состоится в пятницу, 28 июля, и начнется в 19.00.

В новом сезоне матчи УПЛ будут показываться на нескольких платформах: MEGOGO, Setanta Sports и Киевстар ТВ. Просмотр этого матча на указанных ОТТ-сервисах бесплатный.

Если вы не сможете увидеть игру, открывайте текстовую трансляцию игры в Матч-центре UA-Футбол: вместе с ней вы не упустите ни одного важного события на поле.

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В статье: Верес (Ровно) Полесье (Житомир)
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