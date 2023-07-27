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Верес - Полесье: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ
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фото: НК Верес / Автор невідомий
Житомирщина наконец-то созрела до того, чтобы иметь свою команду в украинской футбольной Премьер-лиге. "Полесье" после двух лет в Первой лиге завоевало путевку в элиту, где попытается стать одним из открытий сезона. Первым испытанием станет "Верес": коллектив, который в прошлом сезоне не без проблем сохранил место в УПЛ и летом пережил смену тренера.
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Матч между "Вересом" и "Полесьем" будет домашним для гостей: "волки" договорились с соперником обменяться играми, поэтому встречу первого тура будет принимать Житомир. Поединок состоится в пятницу, 28 июля, и начнется в 19.00.
В новом сезоне матчи УПЛ будут показываться на нескольких платформах: MEGOGO, Setanta Sports и Киевстар ТВ. Просмотр этого матча на указанных ОТТ-сервисах бесплатный.
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