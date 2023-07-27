Гончарук: Недолго думал над предложением Кривбасса, ведь рад вернуться в Украину

Летний новичок " Кривбасса ", полузащитник Даниил Гончарук рассказал о переходе в ряды красно-белых и планах на сезон.

– Даниил, как возник вариант с нашей командой?

– Переход произошел быстро для меня. Я недолго думал над предложением "Кривбасса", ведь рад возвращению в Украину. Счастлив присоединиться к красно-белым. В последнее время играл за границей, очень хотел вернуться домой.

Знал, что здесь очень хороший уровень во всем, поэтому приехал в команду при первой возможности. "Кривбасс" очень хорошо работает с молодыми игроками, поэтому это хороший шанс для меня проявить и показать себя, двигаться только вперед в профессиональном плане.

– Как прошла твоя адаптация и как приняли в новом коллективе?

– Приняли очень хорошо, ребята все положительные, шутят. Ощущается поддержка со всех сторон. Со всеми знакомлюсь, здесь классный коллектив. Идет подготовка к новому сезону. Хорошие условия, все солидно. Сильный тренерский штаб. Персонал команды делает все, чтобы нам было как можно легче, и мы хорошо подготовились к предстоящим матчам.

– В последнее время ты играл в Испании. Было ли время следить за украинским чемпионатом и что можешь сказать о Кривбассе?

– Да. О "Кривбассе" знаю, что за два сезона вышли из Второй лиги в УПЛ. В прошлом сезоне боролись за еврокубки. Понятно, какой в "Кривбассе" уровень и требования к футболистам. Чем сильнее команда, тем лучше для футболистов, можно работать и развиваться в профессиональном плане.