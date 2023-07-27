  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Гончарук: Недолго думал над предложением Кривбасса, ведь рад вернуться в Украину
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гончарук: Недолго думал над предложением Кривбасса, ведь рад вернуться в Украину

Премьер-лига
(1 голосов)

Новичок криворожцев рассказал, как его приняли в команде

Гончарук: Недолго думал над предложением Кривбасса, ведь рад вернуться в Украину

скриншот

Новина українською

Летний новичок "Кривбасса", полузащитник Даниил Гончарук рассказал о переходе в ряды красно-белых и планах на сезон.

– Даниил, как возник вариант с нашей командой?

– Переход произошел быстро для меня. Я недолго думал над предложением "Кривбасса", ведь рад возвращению в Украину. Счастлив присоединиться к красно-белым. В последнее время играл за границей, очень хотел вернуться домой.

Знал, что здесь очень хороший уровень во всем, поэтому приехал в команду при первой возможности. "Кривбасс" очень хорошо работает с молодыми игроками, поэтому это хороший шанс для меня проявить и показать себя, двигаться только вперед в профессиональном плане.

– Как прошла твоя адаптация и как приняли в новом коллективе?

– Приняли очень хорошо, ребята все положительные, шутят. Ощущается поддержка со всех сторон. Со всеми знакомлюсь, здесь классный коллектив. Идет подготовка к новому сезону. Хорошие условия, все солидно. Сильный тренерский штаб. Персонал команды делает все, чтобы нам было как можно легче, и мы хорошо подготовились к предстоящим матчам.

– В последнее время ты играл в Испании. Было ли время следить за украинским чемпионатом и что можешь сказать о Кривбассе?

– Да. О "Кривбассе" знаю, что за два сезона вышли из Второй лиги в УПЛ. В прошлом сезоне боролись за еврокубки. Понятно, какой в "Кривбассе" уровень и требования к футболистам. Чем сильнее команда, тем лучше для футболистов, можно работать и развиваться в профессиональном плане.

По теме
yellow-arrow
А как же Интер? Трубин взял 1-й номер в Шахтере. ВИДЕО
yellow-arrow
Оболонь - Колос. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Вацко: Слышал на уровне слухов, что если Динамо не выйдет в групповой турнир ЛК, то Луческу out
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Даниил Гончарук
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Кривбас

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде