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Вацко: Слышал на уровне слухов, что если Динамо не выйдет в групповой турнир ЛК, то Луческу out

Премьер-лига
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(1 голосов)

Для попадания в группу киевлянам нужно пройти два раунда квалификации

Вацко: Слышал на уровне слухов, что если Динамо не выйдет в групповой турнир ЛК, то Луческу out

Фото: Аліна Єрофеєва

Новина українською

Украинский журналист и комментатор Виктор Вацко выдал информацию (на уровне слухов) о возможном увольнении главного тренер "Динамо" Мирчи Луческу в случае невыхода команды в группу Лиги конференций.

"Приближенные к "Динамо" люди, приближенные к владельцам "Динамо" люди в унисон говорят, что этот сезон будет последним для Луческу в клубе.

Я вам больше скажу. Я слышал даже такое (не претендуя на истину в последней инстанции), что если "Динамо" не выйдет в групповой турнир Лиги конференций, то Луческу out.

Это на уровне слухов, у меня нет подтверждения из высоких динамовских кабинетов", – сказал Вацко.

Напомним, что контракт 77-летнего тренера с клубом рассчитан до конца сезона.

Также отметим, что для того, чтобы попасть в группу ЛК "Динамо" нужно будет пройти двух соперников в двух раундах – 3-й квалификационный и плеф-офф.

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В статье: Мирча Луческу Виктор Вацко Динамо (Киев)
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Источник:
Вацко Live

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Комментарии (1)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
27.07.2023 в 20:28
вацкобол
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