Вацко: Слышал на уровне слухов, что если Динамо не выйдет в групповой турнир ЛК, то Луческу out

Украинский журналист и комментатор Виктор Вацко выдал информацию (на уровне слухов) о возможном увольнении главного тренер " Динамо " Мирчи Луческу в случае невыхода команды в группу Лиги конференций.

"Приближенные к "Динамо" люди, приближенные к владельцам "Динамо" люди в унисон говорят, что этот сезон будет последним для Луческу в клубе.

Я вам больше скажу. Я слышал даже такое (не претендуя на истину в последней инстанции), что если "Динамо" не выйдет в групповой турнир Лиги конференций, то Луческу out.

Это на уровне слухов, у меня нет подтверждения из высоких динамовских кабинетов", – сказал Вацко.