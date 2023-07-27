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Вацко: Слышал на уровне слухов, что если Динамо не выйдет в групповой турнир ЛК, то Луческу out
Для попадания в группу киевлянам нужно пройти два раунда квалификации
Фото: Аліна Єрофеєва
Украинский журналист и комментатор Виктор Вацко выдал информацию (на уровне слухов) о возможном увольнении главного тренер "
"Приближенные к "Динамо" люди, приближенные к владельцам "Динамо" люди в унисон говорят, что этот сезон будет последним для Луческу в клубе.
Я вам больше скажу. Я слышал даже такое (не претендуя на истину в последней инстанции), что если "Динамо" не выйдет в групповой турнир Лиги конференций, то Луческу out.
Это на уровне слухов, у меня нет подтверждения из высоких динамовских кабинетов", – сказал Вацко.
Напомним, что контракт 77-летнего тренера с клубом рассчитан до конца сезона.
Также отметим, что для того, чтобы попасть в группу ЛК "Динамо" нужно будет пройти двух соперников в двух раундах – 3-й квалификационный и плеф-офф.
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