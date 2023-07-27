А как же Интер? Трубин взял 1-й номер в Шахтере. ВИДЕО

Голкипер " Шахтера " Анатолий Трубин сменил игровой номер.

Раньше 21-летний кипер выступал под 81-м номером, теперь будет играть под 1-м номером.

Ранее под этим номером в донецком клубе играл Алексей Шевченко, который перешел в "Черноморец".

Напомним, что этим летом к Трубину проявлял активный интерес миланский "Интер", однако СМИ писали о том, что стороны не могут прийти к консенсусу по цене на игрока.

Отметим, что контракт 21-летнего кипера с "Шахтером" истекает летом 2024 года и ранее была информация , что Анатолий не горит желанием продлевать соглашение с "горняками".