УАФ планирует увеличить количество разрешенных лиц на официальных матчах в Украине

В Доме футбола состоялась рабочая встреча руководства УАФ, УПЛ и ПФЛ с представителями Министерства молодежи и спорта Украины, Министерства обороны Украины, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и Национальной полиции Украины.

Темой встречи стало обсуждение изменений в дополнительных мерах безопасности для организации и проведения футбольных матчей в Украине в условиях военного положения.

В частности, было предложено рассмотреть возможность увеличения количества аккредитованных лиц, задействованных в организации матча.

Напомним, по текущим нормам регламентов проведения соревнований футбольные матчи УПЛ и ПФЛ проходят без зрителей с участием в общей сложности до 280 человек, вовлеченных в организацию матча, среди которых — футболисты, тренерский и технический персонал, арбитры, службы, ответственные за безопасность, медиа, персонал, операторы спортивного сооружения, представители команд, медицинской службы, ГСЧС и Нацполиции, представители областных или городских военных администраций и органов государственной власти.