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УАФ планирует увеличить количество разрешенных лиц на официальных матчах в Украине
На данный момент матчи проходят с участием в общей сложности до 280 человек
фото - Олександр Приходько
В Доме футбола состоялась рабочая встреча руководства УАФ, УПЛ и ПФЛ с представителями Министерства молодежи и спорта Украины, Министерства обороны Украины, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и Национальной полиции Украины.
Темой встречи стало обсуждение изменений в дополнительных мерах безопасности для организации и проведения футбольных матчей в Украине в условиях военного положения.
В частности, было предложено рассмотреть возможность увеличения количества аккредитованных лиц, задействованных в организации матча.
Напомним, по текущим нормам регламентов проведения соревнований футбольные матчи УПЛ и ПФЛ проходят без зрителей с участием в общей сложности до 280 человек, вовлеченных в организацию матча, среди которых — футболисты, тренерский и технический персонал, арбитры, службы, ответственные за безопасность, медиа, персонал, операторы спортивного сооружения, представители команд, медицинской службы, ГСЧС и Нацполиции, представители областных или городских военных администраций и органов государственной власти.
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