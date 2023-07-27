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На трех матчах будет ВАР: судейские назначения на 1-й тур УПЛ
Поединок Металлист 1925 — Шахтер рассудит Виталий Романов
Фото Павла Кубанова - УАФ
Стали известны судейские назначения на первый тур
УПЛ. 1-й тур
28.07.2023
Оболонь — Колос. Арбитр — Дмитрий Бондаренко (Одесса).
Верес — Полесье. Арбитр — Игорь Пасхал (Херсон). Арбитр ВАР — Юрий Иванов (Донецкая обл.).
29.07.2023
Рух — Заря. Львов. Арбитр — Алексей Деревинский (Хмельницкий).
Металлист 1925 — Шахтер. Арбитр — Виталий Романов (Днепр). Арбитр ВАР — Андрей Коваленко (Полтава).
30.07.2023
ЛНЗ — Черноморец. Арбитр — Анастасия Романюк (Ивано-Франковск).
Динамо — Минай. Арбитр — Максим Козыряцкий (Запорожье). Арбитр ВАР — Виктор Копиевский (Кропивницкий).
Александрия — Кривбасс. Арбитр — Ярослав Козык (Мукачево).
Матч между Днепром-1 и полтавской Ворсклой перенесен из-за участия обоих клубов в еврокубках.
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