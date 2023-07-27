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На трех матчах будет ВАР: судейские назначения на 1-й тур УПЛ

Премьер-лига
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Поединок Металлист 1925 — Шахтер рассудит Виталий Романов

На трех матчах будет ВАР: судейские назначения на 1-й тур УПЛ

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Стали известны судейские назначения на первый тур Украинской Премьер-лиги 2023/24.

УПЛ. 1-й тур

28.07.2023

Оболонь — Колос. Арбитр — Дмитрий Бондаренко (Одесса).

Верес — Полесье. Арбитр — Игорь Пасхал (Херсон). Арбитр ВАР — Юрий Иванов (Донецкая обл.).

29.07.2023

Рух — Заря. Львов. Арбитр — Алексей Деревинский (Хмельницкий).

Металлист 1925 — Шахтер. Арбитр — Виталий Романов (Днепр). Арбитр ВАР — Андрей Коваленко (Полтава).

30.07.2023

ЛНЗ — Черноморец. Арбитр — Анастасия Романюк (Ивано-Франковск).

Динамо — Минай. Арбитр — Максим Козыряцкий (Запорожье). Арбитр ВАР — Виктор Копиевский (Кропивницкий).

Александрия — Кривбасс. Арбитр — Ярослав Козык (Мукачево).

Матч между Днепром-1 и полтавской Ворсклой перенесен из-за участия обоих клубов в еврокубках.

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В статье: Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
УАФ

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