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Днепр-1 заплатил за Волынца 250 тысяч евро, - источник

Премьер-лига
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Кипер летом сменил команду

Днепр-1 заплатил за Волынца 250 тысяч евро, - источник

Фото: ФК Колос

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко назвал сумму, которую "Днепр-1" заплатил "Колосу" за голкипера Евгения Волынца.

По данным источника, днепряне заплатили за 29-летнего игрока около 250 000 евро.

Напомним, что контракт с вратарем рассчитан до лета 2026 года.

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В статье: Виктор Вацко Евгений Волынец Колос (Ковалевка) СК Днепр-1
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Источник:
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