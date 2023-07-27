Днепр-1 заплатил за Волынца 250 тысяч евро, - источник

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко назвал сумму, которую " Днепр-1 " заплатил "Колосу" за голкипера Евгения Волынца.

По данным источника, днепряне заплатили за 29-летнего игрока около 250 000 евро.

Напомним, что контракт с вратарем рассчитан до лета 2026 года.