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Днепр-1 заплатил за Волынца 250 тысяч евро, - источник
Кипер летом сменил команду
Фото: ФК Колос
Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко назвал сумму, которую "
По данным источника, днепряне заплатили за 29-летнего игрока около 250 000 евро.
Напомним, что контракт с вратарем рассчитан до лета 2026 года.
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Источник:Вацко Live
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