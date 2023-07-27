Динамо покажет матч с Минаем на своем Youtube-канале

В первом туре УПЛ " Динамо " в воскресенье, 30 июля, сыграет с "Минаем".

Поединок пройдет в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского, начало - в 17:00.

Как отмечает пресс-служба киевлян, этот поединок будет транслировать официальный YouTube канал "Динамо".

Телетрансляция будет доступна на канале 2+2.