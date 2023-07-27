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Динамо покажет матч с Минаем на своем Youtube-канале

Премьер-лига
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Матч будет доступен на Youtube в прямом эфире

Динамо покажет матч с Минаем на своем Youtube-канале

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

В первом туре УПЛ "Динамо" в воскресенье, 30 июля, сыграет с "Минаем".

Поединок пройдет в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского, начало - в 17:00.

Как отмечает пресс-служба киевлян, этот поединок будет транслировать официальный YouTube канал "Динамо".

Телетрансляция будет доступна на канале 2+2.

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В статье: Динамо (Киев) ФК Минай
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Источник:
ФК Динамо

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