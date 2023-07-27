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Динамо покажет матч с Минаем на своем Youtube-канале
Матч будет доступен на Youtube в прямом эфире
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
В первом туре УПЛ "
Поединок пройдет в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского, начало - в 17:00.
Как отмечает пресс-служба киевлян, этот поединок будет транслировать официальный YouTube канал "Динамо".
Телетрансляция будет доступна на канале 2+2.
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Источник:ФК Динамо
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