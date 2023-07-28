Какие известные футболисты играли за Оболонь? Квиз

28 июля стартует новый розыгрыш УПЛ сезона 2023/24. В матче-открытии встретятся киевская "Оболонь" и коваливский "Колос". Столичный коллектив возвращается в элиту отечественного футбола после более чем десятилетнего пребывания в Первой и Второй лигах. Последний раз "пивовары" играли в УПЛ в сезоне 2011/12

На этот счет мы вам предлагаем вспомнить известных игроков, которые играли за "Оболонь", пройдя наш квиз.