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Какие известные футболисты играли за Оболонь? Квиз

Премьер-лига
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Возвращению столичного клуба в элиту отечественного футбола посвящается

Какие известные футболисты играли за Оболонь? Квиз

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

28 июля стартует новый розыгрыш УПЛ сезона 2023/24. В матче-открытии встретятся киевская "Оболонь" и коваливский "Колос". Столичный коллектив возвращается в элиту отечественного футбола после более чем десятилетнего пребывания в Первой и Второй лигах. Последний раз "пивовары" играли в УПЛ в сезоне 2011/12

На этот счет мы вам предлагаем вспомнить известных игроков, которые играли за "Оболонь", пройдя наш квиз.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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