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Какие известные футболисты играли за Оболонь? Квиз
Возвращению столичного клуба в элиту отечественного футбола посвящается
28 июля стартует новый розыгрыш УПЛ сезона 2023/24. В матче-открытии встретятся киевская "Оболонь" и коваливский "Колос". Столичный коллектив возвращается в элиту отечественного футбола после более чем десятилетнего пребывания в Первой и Второй лигах. Последний раз "пивовары" играли в УПЛ в сезоне 2011/12
На этот счет мы вам предлагаем вспомнить известных игроков, которые играли за "Оболонь", пройдя наш квиз.
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