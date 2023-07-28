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Евгению Хачериди - 36 лет: хорошо ли вы помните карьеру известного защитника? Квиз

Премьер-лига
(1 голосов)

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Евгению Хачериди - 36 лет: хорошо ли вы помните карьеру известного защитника? Квиз

фото - Getty Images

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

28 июля исполняется 36 лет бывшему игроку киевского "Динамо" и сборной Украины Евгению Хачериди. По этому поводу мы предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните карьеру центрального защитника, пройдя наш квиз.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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Комментарии (1)
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Консєрв Елєктрік (Дніпро)
28.07.2023 в 11:40
Треба відзначити, що 'cкандально' відомий. Окрім дуже поганих дисципліни та самоконтролю нічим не запам'ятався.
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