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Евгению Хачериди - 36 лет: хорошо ли вы помните карьеру известного защитника? Квиз
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фото - Getty Images
28 июля исполняется 36 лет бывшему игроку киевского "Динамо" и сборной Украины Евгению Хачериди. По этому поводу мы предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните карьеру центрального защитника, пройдя наш квиз.
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Консєрв Елєктрік (Дніпро)
28.07.2023 в 11:40
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