Полузащитник Коваленко покинул ЛНЗ

Полузащитник Илья Коваленко покинул черкасский "ЛНЗ". Об этом информирует официальный сайт клуба.

Трудовое соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Коваленко выступал за "ЛНЗ" с декабря 2022 года. С того момента хавбека отыграл 262 минуты в 5 матчах. До этого он также защищал цвета таких клубов, как "Сталь", "Кривбасс", "Горняк", "Полтава", "Оболонь", "Десна", "Сумы", "Ингулец" и казахстанский "Акжайык".

"Перед началом сезона "ЛНЗ" хочет поблагодарить полузащитника "фиолетовых" и пожелать достижений в будущем", - говорится в сообщении команды.

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