Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полузащитник Коваленко покинул ЛНЗ
Хавбек выступал за черкасский клуб с декабря 2022 года
Фото: ЛНЗ
Полузащитник Илья Коваленко покинул черкасский "ЛНЗ". Об этом информирует официальный сайт клуба.
Трудовое соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
Коваленко выступал за "ЛНЗ" с декабря 2022 года. С того момента хавбека отыграл 262 минуты в 5 матчах. До этого он также защищал цвета таких клубов, как "Сталь", "Кривбасс", "Горняк", "Полтава", "Оболонь", "Десна", "Сумы", "Ингулец" и казахстанский "Акжайык".
"Перед началом сезона "ЛНЗ" хочет поблагодарить полузащитника "фиолетовых" и пожелать достижений в будущем", - говорится в сообщении команды.
Читайте такжеНа трех матчах будет ВАР: судейские назначения на 1-й тур УПЛ
Популярное сейчас
- Таблица коэффициентов. Пятая команда Украины как локомотив
- ЛК. Ворскла - Дила 2:1. Последние минуты иногда и за нас
- Украинец забил украинской команде. Дила открыла счет в матче с Ворсклой
- Жирона предлагала Днепру-1 украинца в обмен на Довбика - СМИ
- Конкурс мокрых маек. Жена звезды Шахтера шокировала фанатов соблазнительными фото. ФОТО
- Красотка дня. Популярная украинская инстаграм-блогерша, которая стала амбассадором Руха. ФОТО