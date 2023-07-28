Шастал: Много шума вокруг первого тура, вокруг УПЛ

Полузащитник "Полесья" Дмитрий Шастал поделился своими эмоциями и ожиданиями от старта сезона.

"Эмоции очень хорошие, потому что хочется уже поскорее стартовать. Как-то заждались, много шума вокруг первого тура, вокруг УПЛ. Уже хочется окунуться в эти чувства, в этот круговорот туров. Подготовка к сезону прошла по плану, ничего не пропустили, все отработали. Надеюсь, что как мы прошли подготовку к сезону, так и пройдет и начало.

Приятно, что мы начинаем именно в Житомире. Когда еще готовились, то почему-то настраивались, что будем играть первый матч именно в Житомире. Если рассматривать нашу историю "Полесья", то поскольку мы закончили прошлый сезон дома, то и новый сезон хотелось бы начать, как это бывает, как в каком-то сериале, так же дома.

Это будет хорошая история для СМИ, для болельщиков, для всех", - приводит слова хавбека клубная пресс-служба.