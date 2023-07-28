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Шастал: Много шума вокруг первого тура, вокруг УПЛ
Хавбек "Полесья" - об ожиданиях от старта сезона
Фото: ФК Полісся
Полузащитник "Полесья" Дмитрий Шастал поделился своими эмоциями и ожиданиями от старта сезона.
"Эмоции очень хорошие, потому что хочется уже поскорее стартовать. Как-то заждались, много шума вокруг первого тура, вокруг УПЛ. Уже хочется окунуться в эти чувства, в этот круговорот туров. Подготовка к сезону прошла по плану, ничего не пропустили, все отработали. Надеюсь, что как мы прошли подготовку к сезону, так и пройдет и начало.
Приятно, что мы начинаем именно в Житомире. Когда еще готовились, то почему-то настраивались, что будем играть первый матч именно в Житомире. Если рассматривать нашу историю "Полесья", то поскольку мы закончили прошлый сезон дома, то и новый сезон хотелось бы начать, как это бывает, как в каком-то сериале, так же дома.
Это будет хорошая история для СМИ, для болельщиков, для всех", - приводит слова хавбека клубная пресс-служба.
"Полесье" в своем стартовом поединке в УПЛ сыграет против "Вереса". Встреча пройдет сегодня, 29 июля и начнется в 19:00.
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