  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шастал: Много шума вокруг первого тура, вокруг УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шастал: Много шума вокруг первого тура, вокруг УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек "Полесья" - об ожиданиях от старта сезона

Шастал: Много шума вокруг первого тура, вокруг УПЛ

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Полузащитник "Полесья" Дмитрий Шастал поделился своими эмоциями и ожиданиями от старта сезона.

"Эмоции очень хорошие, потому что хочется уже поскорее стартовать. Как-то заждались, много шума вокруг первого тура, вокруг УПЛ. Уже хочется окунуться в эти чувства, в этот круговорот туров. Подготовка к сезону прошла по плану, ничего не пропустили, все отработали. Надеюсь, что как мы прошли подготовку к сезону, так и пройдет и начало.

Приятно, что мы начинаем именно в Житомире. Когда еще готовились, то почему-то настраивались, что будем играть первый матч именно в Житомире. Если рассматривать нашу историю "Полесья", то поскольку мы закончили прошлый сезон дома, то и новый сезон хотелось бы начать, как это бывает, как в каком-то сериале, так же дома.

Это будет хорошая история для СМИ, для болельщиков, для всех", - приводит слова хавбека клубная пресс-служба.

"Полесье" в своем стартовом поединке в УПЛ сыграет против "Вереса". Встреча пройдет сегодня, 29 июля и начнется в 19:00.

По теме
yellow-arrow
Сегодня стартует чемпионат Украины-2023/24
yellow-arrow
Полузащитник Коваленко покинул ЛНЗ
yellow-arrow
Какие известные футболисты играли за Оболонь? Квиз
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Верес (Ровно) Полесье (Житомир) Дмитрий Шастал
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
polissyafc.com

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде