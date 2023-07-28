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Сегодня стартует чемпионат Украины-2023/24
В этот день будут сыграны два матча
Сегодня, 28 июля, стартует новый сезон в украинской Премьер-лиге. В этот день будут сыграны два матча 1-го тура. В матче-открытии киевская "Оболонь" на своём поле примет ковалевский "Колос". Встреча начнется в 17:00. Ровенский "Верес" сыграет против житомирского "Полесья" в 19:00.
Завтра состоятся еще два матча: "Рух" на своем поле встретится с "Зарей" (15:00), а "Шахтер" отправится в гости к "Металлисту 1925" (17:00).
В воскресенье будут сыграны еще три игры: "ЛНЗ" - "Черноморец" (15:00), "Динамо" - "Минай" (17:00) и "Александрия" - "Кривбасс" (19:00). Поединок "Ворскла" - "Днепр-1" перенесен, дата его проведения будет определена позже.
В первом круге УПЛ 2023/24 запланировано проведение 17-ти туров, последние матчи - 9 декабря.
К слову, сегодня украинцы отмечают День Украинской Государственности.
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