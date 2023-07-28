  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Сегодня стартует чемпионат Украины-2023/24
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сегодня стартует чемпионат Украины-2023/24

Премьер-лига
(1 голосов)

В этот день будут сыграны два матча

Сегодня стартует чемпионат Украины-2023/24

Новина українською

Сегодня, 28 июля, стартует новый сезон в украинской Премьер-лиге. В этот день будут сыграны два матча 1-го тура. В матче-открытии киевская "Оболонь" на своём поле примет ковалевский "Колос". Встреча начнется в 17:00. Ровенский "Верес" сыграет против житомирского "Полесья" в 19:00.

Завтра состоятся еще два матча: "Рух" на своем поле встретится с "Зарей" (15:00), а "Шахтер" отправится в гости к "Металлисту 1925" (17:00).

В воскресенье будут сыграны еще три игры: "ЛНЗ" - "Черноморец" (15:00), "Динамо" - "Минай" (17:00) и "Александрия" - "Кривбасс" (19:00). Поединок "Ворскла" - "Днепр-1" перенесен, дата его проведения будет определена позже.

В первом круге УПЛ 2023/24 запланировано проведение 17-ти туров, последние матчи - 9 декабря.

К слову, сегодня украинцы отмечают День Украинской Государственности.

Читайте такжеНа трех матчах будет ВАР: судейские назначения на 1-й тур УПЛ
По теме
yellow-arrow
Шастал: Много шума вокруг первого тура, вокруг УПЛ
yellow-arrow
Полузащитник Коваленко покинул ЛНЗ
yellow-arrow
Какие известные футболисты играли за Оболонь? Квиз
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: УПЛ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде