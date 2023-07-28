  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо заявило Ярмоленко и Караваева на новый сезон
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо заявило Ярмоленко и Караваева на новый сезон

Премьер-лига
(1 голосов)

Бело-синие обновили заявку для участия в УПЛ

Динамо заявило Ярмоленко и Караваева на новый сезон

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Киевское "Динамо" обновило заявку на сезон 2023/2024 для участия в украинской Премьер-лиге.

Список игроков "бело-синих" пополнили Александр Караваев, который подписал новый контракт с клубом в это межсезонье, а также Андрей Ярмоленко, который вернулся в родной клуб этим летом.

Караваев, как и раньше, будет выступать за "Динамо" под 20-м игровым номером, а Ярмоленко, как уже сообщалось ранее, выбрал 7-ку.

Киевляне проведут первый матч нового сезона в ближайшее воскресенье, 30 июля, когда будут принимать "Минай" на стадионе "Динамо" им. В. Лобановского. Начало - в 17:00.

Читайте такжеЛеоненко: Ярмоленко уже на пенсии должен быть, как и Коноплянка, который еще в Румынию позориться поехал
По теме
yellow-arrow
Металлист 1925 - Шахтер. Где и когда смотреть LIVE прямую онлайн видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Габовда получил должность в структуре Вереса
yellow-arrow
Мозиль: Надеюсь, что Металлист 1925 будет до последнего тура бороться за еврокубки
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Ярмоленко Александр Караваев Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fcdynamo.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде