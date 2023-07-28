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Динамо заявило Ярмоленко и Караваева на новый сезон
Бело-синие обновили заявку для участия в УПЛ
Фото: ФК Динамо Київ
Киевское "Динамо" обновило заявку на сезон 2023/2024 для участия в украинской Премьер-лиге.
Список игроков "бело-синих" пополнили Александр Караваев, который подписал новый контракт с клубом в это межсезонье, а также Андрей Ярмоленко, который вернулся в родной клуб этим летом.
Караваев, как и раньше, будет выступать за "Динамо" под 20-м игровым номером, а Ярмоленко, как уже сообщалось ранее, выбрал 7-ку.
Киевляне проведут первый матч нового сезона в ближайшее воскресенье, 30 июля, когда будут принимать "Минай" на стадионе "Динамо" им. В. Лобановского. Начало - в 17:00.
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