Гендиректор Черноморца - о реакции легионеров на ракетные удары по Одессе

Участившиеся за последние полторы недели ракетно-дроновые обстрелы Одессы, от которых пострадали не только инфраструктурные объекты, но и жилые дома с людьми, вызвали встревоженность и в футбольной среде города. Одним из основных факторов для беспокойства поклонников "Черноморца" является реакция легионеров на продолжающиеся с 18 июля с пугающим постоянством страшные события.

О том, не повлияли ли регулярные обстрелы Одессы и Одесщины армией страны-агрессора на желание продолжать карьеру в Украине иностранных футболистов, корреспондент UA-Футбол поинтересовался у генерального директора ФК "Черноморец" Анатолия Мисюры.

- На сегодняшний день ничего подобного, что свидетельствовало бы о таком желании, я не слышал, - сказал он. – Все легионеры, как и остальные наши футболисты, продолжают тренироваться и готовиться к старту чемпионата. Все идет по плану.

- Стало быть, никого из иностранцев из списка футболистов, на кого рассчитывает тренерский штаб, вычеркивать не приходится?

- Так и есть. Все бойцы на месте. Те легионеры, которые были в заявке «Черноморца» на конец минувшего сезона (кроме имеющего гражданство Казахстана вратаря Дмитрия Непогодова), по-прежнему в команде. К ним этим летом добавилось еще двое.

Напомним, что в заявке "Черноморца" на сезон-2023/24 значится пятеро иностранцев – 31-летний бельгиец Зиги Бадибанга, 28-летний португалец Гай Хадида, двое словенцев - 24-летний Лука Гучек и 26-летний Йон Шпорн, а также 25-летний нигериец Самсон Иеде (двое последних – пришедшие в команду в летнее межсезонье новички).