Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гендиректор Черноморца - о реакции легионеров на ракетные удары по Одессе
Особенности футбола в условиях войны
фото з відкритих джерел
Участившиеся за последние полторы недели ракетно-дроновые обстрелы Одессы, от которых пострадали не только инфраструктурные объекты, но и жилые дома с людьми, вызвали встревоженность и в футбольной среде города. Одним из основных факторов для беспокойства поклонников "Черноморца" является реакция легионеров на продолжающиеся с 18 июля с пугающим постоянством страшные события.
О том, не повлияли ли регулярные обстрелы Одессы и Одесщины армией страны-агрессора на желание продолжать карьеру в Украине иностранных футболистов, корреспондент UA-Футбол поинтересовался у генерального директора ФК "Черноморец" Анатолия Мисюры.
- На сегодняшний день ничего подобного, что свидетельствовало бы о таком желании, я не слышал, - сказал он. – Все легионеры, как и остальные наши футболисты, продолжают тренироваться и готовиться к старту чемпионата. Все идет по плану.
- Стало быть, никого из иностранцев из списка футболистов, на кого рассчитывает тренерский штаб, вычеркивать не приходится?
- Так и есть. Все бойцы на месте. Те легионеры, которые были в заявке «Черноморца» на конец минувшего сезона (кроме имеющего гражданство Казахстана вратаря Дмитрия Непогодова), по-прежнему в команде. К ним этим летом добавилось еще двое.
Напомним, что в заявке "Черноморца" на сезон-2023/24 значится пятеро иностранцев – 31-летний бельгиец Зиги Бадибанга, 28-летний португалец Гай Хадида, двое словенцев - 24-летний Лука Гучек и 26-летний Йон Шпорн, а также 25-летний нигериец Самсон Иеде (двое последних – пришедшие в команду в летнее межсезонье новички).
Популярное сейчас
- ПСЖ может продать капитана из-за того, что он поддержал Мбаппе
- Президент Зимбабве Мнангагва отказался от предложения Путина по российскому бесплатному зерну
- ЛК. Крупные победы Брюгге и Гента, успехи фарерцев и исландцев
- Динамо – чемпион летних сборов, форвард Черноморца – лучший бомбардир. Итоговая таблица спаррингов клубов УПЛ
- Красотка дня. Популярная украинская инстаграм-блогерша, которая стала амбассадором Руха. ФОТО
- Как 9 349 билетов на бой Усика вместе взятых. В США платят дикие деньги за право увидеть дебют Месси