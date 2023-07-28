  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Гендиректор Черноморца - о реакции легионеров на ракетные удары по Одессе
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гендиректор Черноморца - о реакции легионеров на ракетные удары по Одессе

Премьер-лига
(1 голосов)

Особенности футбола в условиях войны

Гендиректор Черноморца - о реакции легионеров на ракетные удары по Одессе

фото з відкритих джерел

В'ячеслав Кульчицький Автор UA-Футбол
Новина українською

Участившиеся за последние полторы недели ракетно-дроновые обстрелы Одессы, от которых пострадали не только инфраструктурные объекты, но и жилые дома с людьми, вызвали встревоженность и в футбольной среде города. Одним из основных факторов для беспокойства поклонников "Черноморца" является реакция легионеров на продолжающиеся с 18 июля с пугающим постоянством страшные события.

О том, не повлияли ли регулярные обстрелы Одессы и Одесщины армией страны-агрессора на желание продолжать карьеру в Украине иностранных футболистов, корреспондент UA-Футбол поинтересовался у генерального директора ФК "Черноморец" Анатолия Мисюры.

- На сегодняшний день ничего подобного, что свидетельствовало бы о таком желании, я не слышал, - сказал он. – Все легионеры, как и остальные наши футболисты, продолжают тренироваться и готовиться к старту чемпионата. Все идет по плану.

- Стало быть, никого из иностранцев из списка футболистов, на кого рассчитывает тренерский штаб, вычеркивать не приходится?

- Так и есть. Все бойцы на месте. Те легионеры, которые были в заявке «Черноморца» на конец минувшего сезона (кроме имеющего гражданство Казахстана вратаря Дмитрия Непогодова), по-прежнему в команде. К ним этим летом добавилось еще двое.

Напомним, что в заявке "Черноморца" на сезон-2023/24 значится пятеро иностранцев – 31-летний бельгиец Зиги Бадибанга, 28-летний португалец Гай Хадида, двое словенцев - 24-летний Лука Гучек и 26-летний Йон Шпорн, а также 25-летний нигериец Самсон Иеде (двое последних – пришедшие в команду в летнее межсезонье новички).

По теме
yellow-arrow
Металлист 1925 - Шахтер. Где и когда смотреть LIVE прямую онлайн видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Габовда получил должность в структуре Вереса
yellow-arrow
Мозиль: Надеюсь, что Металлист 1925 будет до последнего тура бороться за еврокубки
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Черноморец (Одесса)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде