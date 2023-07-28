Шахтер. На пороге бразильского юбилея результативности

В новый сезон "Шахтер" входит с двумя бразильскими новичками в составе: левым защитником Педриньо (в контексте "горняков" его правильнее называть Педриньо II) и левым вингером Невертоном. Как только кто-то из этой парочки забьет мяч, он станет 30-м бразильеро-автором гола в истории "оранжево-черных".

Премьерный бразильский гол "горняков" датирован 17-м августа 2002-го года. В тот день отличился Брандао, первый бразилец в истории "Шахтера". В выездном поединке чемпионата Украины против "Кривбасса" его точный удар за три минуты до конца игры спас дончан от поражения – 1:1. С этого времени Бренди (так Брандао называли в Донецке все – и партнеры по команде, и болельщики) и 28 его земляков вместе набили 948 голов. А это больше трети (34,17%) от всех мячей, забитых "Шахтером" в его новейшей истории (с 1991-го года).

Наибольший вклад в общий "котел" внес Луис Адриано, являющийся лучшим голеодором "горняков" всех времен. В 266-ти проведенных матчах (2007-2015) он 128 раз поражал ворота соперников. 32 из этих голов пришлись на игры еврокубков, что является рекордным показателем для игроков всех украинских клубов вообще (в активе "динамовца" Сергея Реброва на один гол меньше – 31).

Отметим также, что весь топ-4 лучших бомбардиров "Шахтера" в еврокубках состоит исключительно из "королей самбы".

Луис Адриано – 32

Жадсон – 17.

Брандао – 15.

Фернандинью – 13

И только на пятой строчке в этом списке находятся Андрей Воробей и Сергей Ателькин, забившие в еврокубках по 12 мячей (столько же еще у двух бразильцев – Алекса Тейшейры и Жуниора Мораэса).

А вот так выглядит полный список авторов всех бразильских голов "Шахтера":