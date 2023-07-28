Металлист 1925 - Шахтер. Где и когда смотреть LIVE прямую онлайн видеотрансляцию матча УПЛ

Своеобразное дежавю. В прошлом году "Шахтер" также открывал для себя чемпионат Украины матчем против "Металлиста 1925". Сыграв в смутную ничью, команда тогда еще Игоря Йовичевича наткнулась на шквал критики. Однако предвестником проблем тот поединок не стал: в целом "Шахтер" провел удачный сезон и выиграл чемпионат.

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Теперь это уже будет совсем другая команда. В частности, из-за смены главного тренера: Патрик ван Леувен пришел на место Игоря Йовичевича. А вот у "Металлиста 1925" все относительно спокойно. Шуму наделал разве что трансфер Алексея Сидорова из запорожского "Металлурга".

Матч первого тура УПЛ "Металлист 1925" - "Шахтер" состоится в субботу, 29-го июля 2023-го года, в 17:00. В этом сезоне большинство матчей УПЛ транслируется на ОТТ-сервисах MEGOGO, Setanta Sports и Киевстар ТВ. Просмотр этого матча бесплатный.

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