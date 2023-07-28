Полесье заявило на УПЛ Зидана

"Полесье" внесло в заявку на сезон 2023/24 защитника Джасима Зидана-Тимофея Фавуазовича. Данная информация появилась на сайте украинской Премьер-лиги.

17-летний украинский футболист вошел в список "Б". Игровой номер Джасим пока не получил.

Защитник с ростом 185 сантиметров. Кампанию 2022/2023 он провел в молодежном составе "Днепра"-1. За весь розыгрыш провел на поле всего 9 минут.