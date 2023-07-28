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Полесье заявило на УПЛ Зидана

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Защитник заявлен по списку "Б"

Полесье заявило на УПЛ Зидана

Фото: Телеграм-канал ФК "Полісся" Житомир

Новина українською

"Полесье" внесло в заявку на сезон 2023/24 защитника Джасима Зидана-Тимофея Фавуазовича. Данная информация появилась на сайте украинской Премьер-лиги.

17-летний украинский футболист вошел в список "Б". Игровой номер Джасим пока не получил.

Защитник с ростом 185 сантиметров. Кампанию 2022/2023 он провел в молодежном составе "Днепра"-1. За весь розыгрыш провел на поле всего 9 минут.

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В статье: Полесье (Житомир)
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Источник:
УПЛ

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Комментарии (1)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
28.07.2023 в 13:14
зидан-тимофей??? шо курили родители???
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