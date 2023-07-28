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Полесье заявило на УПЛ Зидана
Защитник заявлен по списку "Б"
Фото: Телеграм-канал ФК "Полісся" Житомир
"Полесье" внесло в заявку на сезон 2023/24 защитника Джасима Зидана-Тимофея Фавуазовича. Данная информация появилась на сайте украинской Премьер-лиги.
17-летний украинский футболист вошел в список "Б". Игровой номер Джасим пока не получил.
Защитник с ростом 185 сантиметров. Кампанию 2022/2023 он провел в молодежном составе "Днепра"-1. За весь розыгрыш провел на поле всего 9 минут.
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Источник:УПЛ
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TIRAN (Донецк (Украина!))
28.07.2023 в 13:14
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