Оболонь - Колос: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Команда из киевского микрорайона Оболонь после долгой паузы возвращается в украинскую элиту. Уже в первом матче "пивоваров" нас ожидает дерби Киевщины против "Колоса". Ковалевцы ныне крепкий середняк УПЛ с амбициями еще раз попробовать свои силы в еврокубках. Дебютант Премьер-лиги выглядит очевидным андердогом противостояния, но стоит не забывать, что это старт чемпионата: все команды еще не в лучших кондициях. К тому же киевляне будут играть в родных стенах. Возможно, без болельщиков этот фактор уже не играет ключевой роли, но родной газон точно будет за хозяев.

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УПЛ. 1-й тур

28 июля. Начало в 17:00

"Оболонь" - "Колос"

Трансляция – MEGOGO