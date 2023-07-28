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Оболонь - Колос: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
{Оболонь} - {Колос} ⚽ {28.07.2023} ⚽ Смотреть онлайн трансляцию матча ✅ {Чемпионат Украины} ✅ Футбольные видео трансляции ☛ Матчи чемпионата {Украины} на UA-Футбол
Фото: пресслужби ФК "Оболонь"
Команда из киевского микрорайона Оболонь после долгой паузы возвращается в украинскую элиту. Уже в первом матче "пивоваров" нас ожидает дерби Киевщины против "Колоса". Ковалевцы ныне крепкий середняк УПЛ с амбициями еще раз попробовать свои силы в еврокубках. Дебютант Премьер-лиги выглядит очевидным андердогом противостояния, но стоит не забывать, что это старт чемпионата: все команды еще не в лучших кондициях. К тому же киевляне будут играть в родных стенах. Возможно, без болельщиков этот фактор уже не играет ключевой роли, но родной газон точно будет за хозяев.
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УПЛ. 1-й тур
28 июля. Начало в 17:00
"Оболонь" - "Колос"
Трансляция – MEGOGO
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