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Верес - Полесье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
{Верес} - {Полесье} ⚽ {28.07.2023} ⚽ Смотреть онлайн трансляцию матча ✅ {Чемпионат Украины} ✅ Футбольные видео трансляции ☛ Матчи чемпионата {Украина} на UA-Футбол
Фото: ФК Полісся
УПЛ открывает свои двери для Житомирской области: еще ни разу представитель этого региона не выступал в элитном футбольном дивизионе. "Верес" уже "битый" участник Премьер-лиги: коллектив во время летнего перерыва назначил Сергея Лавриненко на должность главного тренера, и интересно посмотреть, как уже относительно опытному специалисту будет работаться в "народном клубе". Хозяевами матча номинально являются ровенчане, однако будет принимать игру домашний стадион житомирян.
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УПЛ. 1-й тур
28 июля. Начало в 19:00
"Верес" - "Полесье"
Трансляция – MEGOGO
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