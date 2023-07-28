Верес - Полесье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

УПЛ открывает свои двери для Житомирской области: еще ни разу представитель этого региона не выступал в элитном футбольном дивизионе. "Верес" уже "битый" участник Премьер-лиги: коллектив во время летнего перерыва назначил Сергея Лавриненко на должность главного тренера, и интересно посмотреть, как уже относительно опытному специалисту будет работаться в "народном клубе". Хозяевами матча номинально являются ровенчане, однако будет принимать игру домашний стадион житомирян.

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УПЛ. 1-й тур

28 июля. Начало в 19:00

"Верес" - "Полесье"

Трансляция – MEGOGO