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Тренер Руха: Усиления у команды нет, наша стратегия - развитие молодых игроков

Премьер-лига
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Виталий Пономарев рассказал о готовности команды к сезону

Тренер Руха: Усиления у команды нет, наша стратегия - развитие молодых игроков

Фото: ФК Рух

Новина українською

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев подвел итоги летних сборов, рассказал о готовности команды к сезону и оценил будущего соперника.

"Настроение накануне старта нового сезона позитивное. Команда прошла сборы, готова к чемпионату. Усиления в команде нет, ведь стратегия клуба - развитие молодых футболистов, которые являются воспитанниками "Руха". Верю в них, уверен, что в этом сезоне они способны на прогресс, чтобы улучшить свою игру. Прошлый сезон был для них сложным, но они с честью вышли из этой ситуации.

На мой взгляд, команда способна играть на очень серьезном уровне. Единственное, что может помешать ребятам, так это отсутствие опыта. Хотя, принимая во внимание спарринг с "Металлистом 1925", в котором мы победили 2:0, этот фактор не стал решающим, и это несмотря на то, что средний возраст команды на поле составил 21,5 лет. Конечно, опыт на уровне УПЛ очень важен, но если брать качество исполнителей и их уровень подготовки, то я в команде уверен.

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Очень хорошо, что удалось провести полноценные сборы вместе с командой. У нас было время, чтобы наиграть игровые связи, привить стиль игры, который хочет видеть наш тренерский штаб. Команде удалось одержать 7 побед в 9-ти летних спаррингах, но мы не ставили перед ребятами задачу выигрывать в каждом матче на сборах. Главное было - максимально качественно подготовиться к сезону. Радует, что ребята демонстрировали качественную игру. Будем надеяться, что все эти наработки нам удастся реализовать и в официальных матчах.

Мы начинаем сезон против "Зари". Это бронзовый призер прошлого чемпионата, который будет представлять Украину в еврокубках. Конечно, это очень серьезный соперник. Готовимся в обычном режиме. Конечно, будем некоторые моменты готовить конкретно под соперника, но в общем от своих принципов игры отходить не собираемся. Будем пытаться играть в тот футбол, который наигрывали во время летних сборов.

Да, именно в матче против "Зари" я дебютировал во главе "Руха" в прошлом сезоне. Но игра против луганского клуба не является принципиальной для меня. За победу в каждом матче дают по 3 очка, независимо от того, кто против тебя играет. На каждый матч команда должна выходить с мыслями только о победе. Спасибо нашим Вооруженным Силам Украины, благодаря которым мы можем тренироваться и играть в футбол", - подытожил Пономарев.

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В статье: Рух (Львов) Виталий Пономарев
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Источник:
ФК Рух

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