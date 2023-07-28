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Шахтер опубликовал заявку на УПЛ-2023/24 – в списке 32 игрока
Изменения можно внести до 31 августа включительно
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Донецкий "Шахтер" подал официальную заявку для участия в матчах внутренних соревнований сезона-2023/24. В заявку попали 32 футболиста.
Вратари: 1. Анатолий Трубин, 12. Тимур Пузанков*, 31. Дмитрий Ризнык, 48. Денис Твардовский*
Защитники: 5. Валерий Бондарь, 13. Георгий Гочолеишвили, 22. Николай Матвиенко, 23. Педриньо*, 26. Ефим Конопля, 28. Марьян Фарина*, 32. Эдуард Козик*, 44. Ярослав Ракицкий, 99. Виктор Корниенко
Полузащитники: 4. Денил Кастилло*, 6. Тарас Степаненко, 8. Дмитрий Крыськив, 9. Марьян Швед, 10. Георгий Судаков*, 11. Александр Зубков, 15. Антон Глущенко*, 20. Дмитрий Топалов, 21. Артем Бондаренко, 25. Алексей Кащук, 27. Олег Очеретько*, 29. Егор Назарина, 34. Иван Петряк, 39. Невертон*, 77. Хусрав Тоиров*
Нападающие: 2. Лассина Траоре, 14. Даниил Сикан, 17. Богдан Вьюнник*, 18. Кевин Келси*
Изменения в заявке возможны до 31 августа включительно.
*Игроки, заявленные по списку Б
"Шахтер" в своем стартовом поединке в УПЛ сыграет против "Металлиста 1925". Игра пройдет 29 июля и начнется в 17:00.
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