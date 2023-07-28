  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтер опубликовал заявку на УПЛ-2023/24 – в списке 32 игрока
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер опубликовал заявку на УПЛ-2023/24 – в списке 32 игрока

Премьер-лига
(1 голосов)

Изменения можно внести до 31 августа включительно

Шахтер опубликовал заявку на УПЛ-2023/24 – в списке 32 игрока

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Донецкий "Шахтер" подал официальную заявку для участия в матчах внутренних соревнований сезона-2023/24. В заявку попали 32 футболиста.

Вратари: 1. Анатолий Трубин, 12. Тимур Пузанков*, 31. Дмитрий Ризнык, 48. Денис Твардовский*

Защитники: 5. Валерий Бондарь, 13. Георгий Гочолеишвили, 22. Николай Матвиенко, 23. Педриньо*, 26. Ефим Конопля, 28. Марьян Фарина*, 32. Эдуард Козик*, 44. Ярослав Ракицкий, 99. Виктор Корниенко

Полузащитники: 4. Денил Кастилло*, 6. Тарас Степаненко, 8. Дмитрий Крыськив, 9. Марьян Швед, 10. Георгий Судаков*, 11. Александр Зубков, 15. Антон Глущенко*, 20. Дмитрий Топалов, 21. Артем Бондаренко, 25. Алексей Кащук, 27. Олег Очеретько*, 29. Егор Назарина, 34. Иван Петряк, 39. Невертон*, 77. Хусрав Тоиров*

Нападающие: 2. Лассина Траоре, 14. Даниил Сикан, 17. Богдан Вьюнник*, 18. Кевин Келси*

Изменения в заявке возможны до 31 августа включительно.

*Игроки, заявленные по списку Б

"Шахтер" в своем стартовом поединке в УПЛ сыграет против "Металлиста 1925". Игра пройдет 29 июля и начнется в 17:00.

Читайте такжеМеталлист 1925 - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 29.07.2023
По теме
yellow-arrow
Тренер Руха: Усиления у команды нет, наша стратегия - развитие молодых игроков
yellow-arrow
Верес - Полесье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Полесье заявило на УПЛ Зидана
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
shakhtar.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде