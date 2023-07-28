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Рух будет транслировать свои матчи на YouTube-канале UPL.TV
Также игры будут показывать на Суспільному и Спорт 1
Фото: ФК Рух
ФК "Рух" сообщил о том, что свои домашние матчи сезона чемпионата Украины будет показывать на новом канале UPL.TV на YouTube.
Бесплатный канал будет работать без ограничений по геолокации. Также игры "желто-черных" будут транслироваться на телеканалах "Суспільне", "Суспільне Спорт" и "Спорт 1".
В 1-м туре УПЛ "Рух" примет "Зарю". Игра состоится в субботу, 29 июля и начнется. Старт поединка - в 15:00. Прямая трансляция на YouTube-канале UPL.TV начнется в 14:25.
Напомним, ранее львовский клуб отказался отдавать телевизионные права так называемому УПЛ-ТВ, в который вошли 12 клубов лиги.
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