Рух будет транслировать свои матчи на YouTube-канале UPL.TV

ФК "Рух" сообщил о том, что свои домашние матчи сезона чемпионата Украины будет показывать на новом канале UPL.TV на YouTube.

Бесплатный канал будет работать без ограничений по геолокации. Также игры "желто-черных" будут транслироваться на телеканалах "Суспільне", "Суспільне Спорт" и "Спорт 1".

В 1-м туре УПЛ "Рух" примет "Зарю". Игра состоится в субботу, 29 июля и начнется. Старт поединка - в 15:00. Прямая трансляция на YouTube-канале UPL.TV начнется в 14:25.

Напомним, ранее львовский клуб отказался отдавать телевизионные права так называемому УПЛ-ТВ, в который вошли 12 клубов лиги.