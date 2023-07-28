Оболонь - Колос 0:0. Безголевая феерия открывает новый сезон УПЛ

"Пивовары" и ковалевцы очным матчем открыли новую кампанию чемпионата Украины. Команда с названием "Оболонь" начала первую свою игру после возвращения в элитный дивизион Украины по схеме 4-4-2. В свою очередь, главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк выбрал защитную модель с пятью защитниками (5-2-3).

Футболисты "Колоса" в начале встречи действовали очень спокойно, а вот игроков футболистов в "зеленой" форме переполняли лишние эмоции. Результатом такого настроя стала первая желтая карточка в игре – уже на первой минуте встречи. Первый опасный момент в поединке случился на 7-й минуте встречи: латераль гостей поля Ильин сделал хороший рывок по правому флангу атаки и выполнял верховую подачу в штрафную "пивоваров". Мяч срезался с ноги Олега и прошел над перекладиной "Оболони". Открытием стала кандидатура голкипера, выбранная главным тренером хозяев поля на эту игру. Дебютант УПЛ в качестве наставника Валерий Иващенко выбрал не опытного Артема Кичака или новичка команды Александра Рыбку, а 27-летнего Назария Федоровского.

На 14-й минуте команды обменялись острыми моментами. Сначала 20-летний нападающий "зеленых" Краснопир замыкал подачу головой. А чуть позже ковалевцы провели позиционную атаку, которую довели до удара. В обоих эпизодах уверенно сыграли вратари.

В первые 20 минут поединка было трудно выделить коллектив, действующий "первым номером". Мяч циклически переходил под контроль подопечных Иващенко или Вишняка. Вторую половину первого тайма гости ознаменовали первым настоящим голевым моментом: хавбек "Колоса" Александр Демченко эффектно перекинул защитника "Оболони", ворвался в штрафную и пробил мимо голкипера соперников, однако мяч попал в дальнюю штангу - 0:0.

На 26-й минуте арбитр матча Бондаренко мог оставлять "пивоваров" в меньшинстве, однако откровенно пожалел "пивоваров". Грубо сыграл Тарас Мороз, у которого уже была желтая карточка.

Еще один опасный момент со стороны "Колоса" пришелся со штрафного удара. Мякушко выполнял стандартное положение из центральной зоны, однако мяч прошел рядом с правой штангой. Под занавес первых 45 минут гости завладели преимуществом во владении мячом, а "пивоварам" все труднее было подойти к вражеским владениям в большинстве.

Уже на 31-й минуте коуч "пивоваров" Иващенко перестраховался от потенциального удаления и прибег к первой замене - поле покинул Мороз. Защитник слишком нервно действовал в отборе мяча.

В концовке первого тайма коллективы предприняли еще несколько попыток дойти до ворот соперника, однако размочить счет командам так и не удалось. Несмотря на отсутствие голов, первый тайм поединка получился достаточно содержательным, хоть и с большим количеством борьбы. Как и в "Оболони", так и у "Колоса" было как минимум по две возможности для взятия ворот, однако надежно себя показали стражи ворот обеих команд.

Вторая половина встречи началась по аналогичному сценарию, ход поединка особо не изменился. "Пивовары" пытались искать свое счастье у ворот соперника с помощью фланговых и верховых подач. В свою очередь, подопечные Ярослава Вишняка пытались действовать более позиционно и комбинировать через центр поля.

Хорошая возможность, чтобы открыть счет, была атакующего полузащитника "Колоса" Павла Ореховского. Воспитанник киевского "Динамо" исполнял стандартное положение возле штрафной "Оболони", однако пробил прямо в стенку из игроков хозяев поля. После чего хавбек на добивании нанес еще один удар, однако мяч прошел над воротами Федоровского.

На 57-й минуте "пивоварам" откровенно повезло, "Колос" имел убийственный момент, однако форвард гостей Денис Безбородько ударом коленом не попал в ворота с нескольких метров, простив соперника. Ковалевцы набирали ход, и моменты начали сыпаться один за другим. Красивый сольный проход выполнил Мякушко, обыграв сразу пятерых игроков "зеленых". Вингер команды из Ковалевки нанес удар под перекладину, но надежно сыграл вратарь "Оболони".

В последние 30 минут поединка подопечные Валерия Иващенко устали и начали все больше садиться на свою половину поля.

На 68-й минуте "Колос" должен был заработать опасное стандартное положение, однако арбитр встречи не увидел отмашку Османа на грани штрафной площадки от Ильина. Бондаренко пришлось показать желтую карточку игроку “Оболони” на скамье для запасных, чтобы успокоить эмоции возмущенных таким решением футболистов.

В конце встречи “Оболонь” откровенно сделала ставку на ничью и надежность в защите. Хозяевам поля не хватало физических кондиций, креатива и индивидуального мастерства. "Колос" продолжал давить, хотя нельзя было сказать, что оборона "пивоваров" трещала и запах гола уже был в воздухе. У команды Вишняка было преимущество, но она не тотально доминировала над соперником.

Хозяева все же не опускали рук и моментами старались напоминать о себе в атаке - мощный дальний удар нанес Мединский из-за пределов штрафной. Голкипер "Колоса" Фесюн отбил мяч перед собой, а защитники вынесли снаряд за пределы поля.

На 82-й минуте Иващенко решил освежить игру своей команды и исчерпал предел своих замен на эту игру. И это дало свой результат, “пивовары” оттеснили игру от своих ворот на определенный период и даже доминировали в атаке, заработав четыре угловых.

Арбитр добавил 5 минут к основному времени матча, однако команды так и не сумели поразить ворота соперника. В итоге новая “Оболонь” получает первый зачетный балл в своей истории в элитном украинском дивизионе, а “Колос” впервые за 11 матчей играет в ничью. Можно сказать, что скорее "Оболонь" наиграла на ничью, чем "Колос" – на победу. Моменты были у обоих коллективов, хотя эпизодами гостям и в самом деле не везло.

1-й тур УПЛ сезона 2023/24

Киев, "Оболонь-Арена"

"Оболонь" - "Колос"

Главный арбитр: Дмитрий Бондаренко

"Оболонь": Федоровский - Фатеев, Приймак, Лукьянчук, Осман - Мороз (Косовский 31), Черненко - Мединский, Слободян (к) (Суханов 82), Прокопенко (Чернов 82) - Краснопир (Тарануха 70).

Запасные: Кичак, Чернов, Косовский, Муха, Нагиев, Суханов, Тарануха, Карась, Вовкун, Груша, Козлов, Марченко.

Главный тренер: Валерий Иващенко

"Колос": Фесюн - Золотов, Бондаренко, Бурда, Цуриков - Богданов (к), Демченко - Ильин (Лучкевич 76), Ориховский, Мякушко - Безбородько (Велетень 76).

Запасные: Горох, Пахолюк, Кукош, Гончаренко, Лучкевич, Емец, Милько, Криворучко, Велетень, Гусол, Болбат, Салабай.

Главный тренер: Ярослав Вишняк

Предупреждения: Мороз 1, Приймак 81, Косовский 89, Чернов 90+1 - Бондаренко 48