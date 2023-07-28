Калитвинцев: Четыре игры на старте чемпионата на выезде и одна дома - это было удивлением

Главный тренер " Полесья " Юрий Калитвинцев поделился ожиданиями от исторического старта команды в элитном дивизионе украинского футбола.

– Юрий Николаевич, давайте подведем итоги подготовки к УПЛ. Как все прошло? Какие особые моменты вы бы выделили?

– То, что я говорил, еще раз отмечу - для нас были созданы просто замечательные условия, все было для работы, хочу отметить уровень наших соперников. Подготовка прошла хорошо, а какой будет результат, покажет чемпионат. Мы готовы к возобновлению чемпионата, и я вижу, что у ребят горят глаза, они ждут, потому что играть все же лучше, чем тренироваться. Тем более, игры УПЛ – это, в первую очередь, игры для наших болельщиков. Ребята это понимают, и они понимают их ожидания, и что самое главное – они готовы. Мы давно забыли, что мы играли в Первой лиге, мы не говорим, что вот сейчас будет УПЛ, нет. У нас первая игра. Мы готовимся и очень ждем начала чемпионата.

– К команде присоединилось много новичков. Довольны ли вы их адаптацией? Насколько процесс адаптации уже продвинулся, по вашим ощущениям?

– Адаптацией да, но я не беспокоился об этом, потому что все знают друг друга, а иностранцы попадут в очень хороший коллектив, их принимают как родных, это игроки нашей команды, нас не интересует паспорт, возраст и прочее. Нас интересует человек, как его человеческие качества, так и профессиональные. Относительно комплектации, отвечу банально, на сегодня, да - доволен.

– Первый матч против "Вереса". Поделитесь вашими впечатлениями от календаря чемпионата для "Полесья". Какие мысли у вас были, когда вы впервые его увидели?

– Ну это уже, наверное, покажет результат всего сезона, я к этому отношусь довольно спокойно, потому что мы не выбираем календарь, и мы не имеем на него никакого влияния. То, что есть - надо осознать и готовиться. Конечно, первая эмоциональная оценка, что четыре игры на выезде и одна дома - было удивлением. Но, как я уже говорил ранее, от нас ничего не зависит, начали готовиться. То, что первая игра с "Вересом" и так получилось, клубы обменялись мнениями. Хорошо ли начинать игру дома или на выезде, это спорный вопрос. Хорошо начинать с победы. Жаль, что не пускают болельщиков, но мы чувствуем поддержку даже на выезде, но дома все равно больше чувствуется, что они рядом. Поэтому, какой есть календарь, не имеет значения, хороший он или плохой, покажет время.

– В этом сезоне матчи тоже пройдут без болельщиков. Впрочем, клуб хочет, чтобы болельщики почувствовали себя рядом с командой и для этого организует просмотр матча в фан-зоне. Что вы думаете по поводу решения играть без болельщиков?

– Я об этом не думаю, поскольку я не могу повлиять на эту ситуацию, если же возможность, конечно, как спортсмен, я только за то, чтобы были болельщики, потому что мы играем для них. Но то, что делает наш клуб, и что делает город и область, имею в виду фан-зоны - поверьте, ребята это чувствуют. Это рядом, это настолько рядом, что, если прислушаться, можно услышать, как болеют. В этом плане, дома нам играть приятнее, потому что они рядом.