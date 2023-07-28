Горняк Педриньо Азеведо и динамовец Сидклей могут получить от 2-х до 6-ти лет тюрьмы за манипуляцию результатами

Бразильский новичок " Шахтера ", защитник Педриньо Азеведо, как и его коллега из "Динамо" Сидклей, вляпались в неприятную историю у себя на родине.

Оба игрока у себя на родине получили обвинения по делу в рамках которого расследуются истории с манипулированием спортивными результатами в бразильском футболе, которое расследуется местными правоохранительными органами.

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Отмечается, что обвинения в адрес Педриньо Азеведо основаны на периоде его выступлений за "Атлетико Паранаэнсе", который по причине расследования этого дела и расторг контракт с защитником, а против Сидклея – за его выступления в составе "Куябы" в минувшем году на правах аренды из "Динамо".

Помимо Педриньо и Сидклея обвинения по двум статьям предъявлены еще пятерым футболистам. Им всем грозит тюремный срок от 2 до 6 лет.

Расследование еще продолжается, но как пишет Globo, не исключено, что Высший спортивный суд Бразилии потребует превентивного отстранения спортсменов от соревнований.

На данный момент судьи дали 10 дней представителям защиты игроков для ответа на обвинения, представления доказательств и вызова свидетелей для защиты каждого обвиняемого.