"Реальный показатель в Шахтере, если регулярно выходить на поле", - Сикан обещает забить за сезон 17-18 голов

Форвард " Шахтера " Даниил Сикан поделился ожиданиями от нового сезона УПЛ, в котором, как он утверждает, ему по силам забить 17-18 голов.

– Кого видите среди своих главных конкурентов среди бомбардиров?

– Влада Супрягу.

– Серьезно? Но ведь он вряд ли появится на поле к осени…

– Может и так, но Влад – очень хороший парень. Желаю ему удачи. Кроме того, назову Артема Довбика, если, конечно, не уедет за границу. А еще – Владислава Ваната.

– 17-18 голов – это стремительно или адекватно?

– Реальный показатель в такой команде как "Шахтер", если регулярно выходить на поле.

– Что непросто, учитывая конкуренцию с Траоре и Келси. Вы трое – разноплановые форварды?

– Думаю, да. Кевин молод, у него пока нет опыта Лассины, но он агрессивный, жадный к голам нападающий. Траоре умеет все. Он хорош в подыгрыше, когда за счет фактуры и игры корпусом умеет принять мяч и отыграть на партнера. И он прекрасно действует в штрафной как форвард одного касания. У таких партнеров многому учишься.