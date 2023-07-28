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Футболки с матча Тоттенхэм - Шахтер продадут на аукционе, гимн исполнит Оля Полякова
Матч призван привлечь внимание всего мира к войне в Украине
instagram.com/polyakovamusic
6 августа в Лондоне пройдет благотворительный матч в поддержку Украины, в котором "Тоттенхэм" примет "
Поединок призван привлечь внимание всего мира к войне в Украине.
Как сообщает Футбол 24 , команды будут играть в футболках со специальными нашивками. Затем эти футболки будут выставлены на аукцион, а деньги пойдут на помощь Украине и украинцам. Кроме того, украинский гимн перед матчем исполнит певица Ольга Полякова.
Напомним, что поединок также
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