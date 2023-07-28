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Футболки с матча Тоттенхэм - Шахтер продадут на аукционе, гимн исполнит Оля Полякова

Премьер-лига
(1 голосов)

Матч призван привлечь внимание всего мира к войне в Украине

Футболки с матча Тоттенхэм - Шахтер продадут на аукционе, гимн исполнит Оля Полякова

instagram.com/polyakovamusic

Новина українською

6 августа в Лондоне пройдет благотворительный матч в поддержку Украины, в котором "Тоттенхэм" примет "Шахтер".

Поединок призван привлечь внимание всего мира к войне в Украине.

Как сообщает Футбол 24 , команды будут играть в футболках со специальными нашивками. Затем эти футболки будут выставлены на аукцион, а деньги пойдут на помощь Украине и украинцам. Кроме того, украинский гимн перед матчем исполнит певица Ольга Полякова.

Напомним, что поединок также станет прощальным для Андрея Пятова, который недавно приянл решение повесить перчатки на гвоздь и вошел в тренерский штаб "горняков".

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Источник: Тете разорвал контракт с Шахтером и провел переговоры с Фенербахче
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В статье: Шахтер (Донецк) Тоттенхэм (Лондон) война с россией
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Источник:
football24

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