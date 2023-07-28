Футболки с матча Тоттенхэм - Шахтер продадут на аукционе, гимн исполнит Оля Полякова

6 августа в Лондоне пройдет благотворительный матч в поддержку Украины, в котором "Тоттенхэм" примет " Шахтер ".

Поединок призван привлечь внимание всего мира к войне в Украине.

Как сообщает Футбол 24 , команды будут играть в футболках со специальными нашивками. Затем эти футболки будут выставлены на аукцион, а деньги пойдут на помощь Украине и украинцам. Кроме того, украинский гимн перед матчем исполнит певица Ольга Полякова.