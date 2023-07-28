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Интер ждет либо снижения цены на Трубина, либо возможности подписать игрока на правах свободного агента следующим летом

Премьер-лига
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Кипер все еще в орбите миланского Интера, но много платить клуб не хочет

Интер ждет либо снижения цены на Трубина, либо возможности подписать игрока на правах свободного агента следующим летом

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

В Италии продолжают обсуждать возможный трансфер голкипера "Шахтера" Анатолия Трубина.

Так, как пишет Linterista со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, кипер все еще является вариантом №2 "Интера" на замену Андре Онана, который перешел в "Манчестер Юнайтед".

Однако миланский клуб сейчас не готов платить сумму, которую хочет получить "Шахтер", и поэтому занял выжидательную позицию.

Миланцы либо готовы ждать, пока "горняки" снизят свои финансовые аппетиты, а если же этого не произойдет, сделают ставку на вратаря "Сампдории" Эмиля Аудеро.

При этом "Интер" не откажется от 21-летнего Трубина и попробует подписать его через год на правах свободного агента.

Также отмечается, что основным вариантом "Интера" остается Ян Зоммер из "Баварии", по которому запланирован решающий раунд переговоров.

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В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Анатолий Трубин
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Источник:
Linterista

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