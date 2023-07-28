Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Интер ждет либо снижения цены на Трубина, либо возможности подписать игрока на правах свободного агента следующим летом
Кипер все еще в орбите миланского Интера, но много платить клуб не хочет
Фото: ФК Шахтер Донецк
В Италии продолжают обсуждать возможный трансфер голкипера "
Так, как пишет Linterista со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, кипер все еще является вариантом №2 "Интера" на замену Андре Онана, который перешел в "Манчестер Юнайтед".
Однако миланский клуб сейчас не готов платить сумму, которую хочет получить "Шахтер", и поэтому занял выжидательную позицию.
Миланцы либо готовы ждать, пока "горняки" снизят свои финансовые аппетиты, а если же этого не произойдет, сделают ставку на вратаря "Сампдории" Эмиля Аудеро.
При этом "Интер" не откажется от 21-летнего Трубина и попробует подписать его через год на правах свободного агента.
Также отмечается, что основным вариантом "Интера" остается Ян Зоммер из "Баварии", по которому запланирован решающий раунд переговоров.
Популярное сейчас
- Верес - Полесье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Оболонь - Колос: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Виктор Скрипник: через армию, братву и уговоры Суркиса в желанную Бундеслигу
- Жирона предлагала Днепру-1 украинца в обмен на Довбика - СМИ
- Конкурс мокрых маек. Жена звезды Шахтера шокировала фанатов соблазнительными фото. ФОТО
- Почти 2,5 миллиона за пост. Роналду стал самым высокооплачиваемым человеком в инстаграме