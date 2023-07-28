УПЛ. Верес - Полесье 0:2. Ворвались

Два момента. Первый: картинка из Житомира как для УПЛ – весьма приятная. Уютный стадион, на котором не хватает разве что болельщиков. Второй: ну не должно быть таких переносов, как сейчас. Этот матч должен был состояться в Ровно – и точка. "Полесье" и "Верес" – не участники еврокубков, в областях, где они базируются, к счастью, нет боевых действий, поэтому, пожалуйста – играйте в соответствии с календарем. Иначе это не чемпионат Украины, а "кручу-верчу лига".

Относительно "Полесья" много говорили в преддверии этого матча. Житомиряне были фаворитами, и было очень интересно посмотреть, как команда Юрия Калитвинцева справится с давлением высоких ожиданий. Да еще в момент своего дебюта. Но справилась очень хорошо. "Полесье" сыграло уверенно, спокойно, зрело. Ну а "Верес" многие из экспертов не зря перед сезоном записывали в аутсайдеры лиги. Команда Лавриненко сегодня не показала, благодаря чему она может портить нервы более статусным соперникам.

В течение первого тайма был только один более-менее нормальный момент в исполнении "Вереса" в атаке – удар Близниченко. Все остальное время ровнянам приходилось защищаться. И делали это они не очень удачно. Уже на второй минуте случился провал в центре поля, "Полесье" разыграло быструю комбинацию, в ходе которой в свободную зону на ход Макуана мяч направил Танковский. Легионер "Полесья" положил корпус и удачно пробил мимо Паста.

Второй гол в ворота "Вереса" прилетел от головы Будковского, который просто сделал то, что часто ему удавалось в Первой лиге – замкнул подачу с фланга (от углового флажка хорошо навесил Танковский). И это еще "Полесье" реализовало не все, что у него было. Ведь если бы Паст не потянул удар Кушниренко, а Танковский пробил бы на несколько сантиметров левее (мяч попал в штангу) – был бы разгром.

Свою линию житомиряне продолжили гнуть и после перерыва. Точку в матче уже на стартовых мгновениях второго тайма мог ставить Шабанов, но не попал в створ ударом с нескольких метров. И потом были основания для перелома. "Верес" нашел свободную зону, куда ворвался Близниченко. Гитченко остановил его фолом, что сначала заставило Пасхала назначить пенальти и показать нарушителю желтую карточку, но после просмотра повтора – скорректировать решение. Все же штрафной и удаление (фол до линии 16-ти метров). Так или иначе, "Верес" получил импульс.

Этого было достаточно для ситуативного ускорения, но не для глобальных перемен в матче. Уже в большинстве "Верес" мог пропустить от Козака, момент у которого возник после прессинга житомирян. Действительно классный момент номинальных хозяев произошел уже после 80-й минуты, когда состоялась атака вторым темпом. Удар Курко потащил Бойко, а Марусич с близкого расстояния "добил" в штангу. Но даже в такой ситуации "Полесье" не позволяло сопернику перейти на чужую половину всеми силами. Охлаждающую функцию имел удар Кравченко на последних минутах.

Когда удалили Дениса Балана за вторую желтую, полученную за симуляцию (совершенно справедливо), все вопросы окончательно отпали – "Полесье" побеждает и побеждает заслуженно (после воздушной тревоги, во время которой террористы попали в многоэтажку в Днепре, рикошетом от Сезара мяч ещепопал в каркас ворот "Вереса"). Представитель Житомира врывается в УПЛ с достаточно широким размахом. Посмотрим, как будет дальше.

УПЛ. Первый тур. 28.07.2023

Житомир. Центральный стадион

Арбитр в поле – Игорь Пасхал

"Верес" – "Полесье" 0:2

Голы: Макуана 2, Будковский 38

"Верес": Паст – Гагун, Курко, Сезар, Балан – Кучеров, Кухарук (М. Шестаков 74) – В. Шарай (Дахновский 74), Сикейра (С. Шарай 79), Близниченко – Гайдучик (Марусич 46)

"Полесье": Бойко – Кравченко, Гитченко, Шабанов, Смоляков – Кушниренко, Огиря – Козак (Шастал 73), Танковский (Крушинский 84), Макуана (Янаков 73) – Будковский

Предупреждения: Балан 28, М. Шестаков 83, Балан 87 – Кравченко 30

Удаления: Балан 87 (две желтые) - Гитченко 57 (прямая красная)