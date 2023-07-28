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По всей Украине воздушная тревога. Матч Верес - Полесье приостановлен

Премьер-лига
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Тревога объявлена по всей Украине из-за взлета МИГ31К

По всей Украине воздушная тревога. Матч Верес - Полесье приостановлен

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Новина українською

Первый игровой день нового сезона УПЛ не обошелся без прерывания матча из-за действий российских оккупантов.

Так, матч "Верес " – "Полесье " был приостановлен из-за воздушной тревоги.

Командам осталось доиграть несколько минут основного времени и компенсированные арбитром минуты. Счет 2:0 в пользу Полесья.

Тревога объявлена по всей Украине из-за взлета МИГ31К. Тревога предварительно будет продолжаться 30-40 минут.

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В статье: Верес (Ровно) Полесье (Житомир) война с россией
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