По всей Украине воздушная тревога. Матч Верес - Полесье приостановлен

Первый игровой день нового сезона УПЛ не обошелся без прерывания матча из-за действий российских оккупантов.

Так, матч "Верес " – "Полесье " был приостановлен из-за воздушной тревоги.

Командам осталось доиграть несколько минут основного времени и компенсированные арбитром минуты. Счет 2:0 в пользу Полесья.

Тревога объявлена по всей Украине из-за взлета МИГ31К. Тревога предварительно будет продолжаться 30-40 минут.