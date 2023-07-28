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Рух - Заря. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
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Рух - Заря: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 29.07.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Рух - Заря. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Итак, УПЛ снова выходит на старт, и в одном из матчей 1-го тура сезона 2023/24 "Рух" примет "Зарю".

Львовяне вышли из "пула плюсов", в котором они состояли в прошлом сезоне, но и не захотели присоединится к "пулу УПЛ ТВ", создав свое отдельное казино, с блэкджеком и трансляциями своих домашних матчей.

"Рух" пафосно представил свой проект "УПЛ ТВ" на YouTube, где и будет показывать свои матчи в прямом эфире.

Также клуб будет сотрудничать с каналами "Суспільне", "Суспільне Спорт" и "Спорт 1". Именно на них можно будет искать ТВ-трансляции.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч 1-го тура УПЛ сезона 2023/24 "Рух" - "Заря" состоится в субботу, 29-го июля. Начало - в 15:00.

Видеотрансляция в интренете будет доступна на YouTube на канале "УПЛ ТВ".

По ТВ поединок обещали показать региональные каналы "Суспільного", и "Суспільне.спорт".

Также состоится текстовая онлайн трансляция в лайве . Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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В статье: Заря (Луганск) Рух (Львов) смотреть футбол онлайн
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