Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Панамский форвард отказался подписывать контракт с Черноморцем после ракетных атак россиян на Одессу
И его тяжело осуждать
Getty Images/Global Images Ukraine
Основной форвард сборной Панамы Альфредо Стефенс, который находился на просмотре в "
Как сообщает "ТаТоТаке", несмотря на то, что игрок был близок к подписанию контракта, позиция панамца изменилась после массированных ракетных атак России по Одессе, которые российские террористы проводили в последнее время.
Стефенс покинул расположение "моряков".
Стефенс является основным нападающим сборной Панамы, за которую выступает с 2012 года. За это время он провел 23 матча, в которых отметился 1 голом.
Популярное сейчас
- МОК автоматически допустил Харлан к Олимпиаде-2024
- Украинский МиГ-29 сбивает вражескую ракету. ВИДЕО
- Украинская бригада произвела впечатление на матче Лиги конференций с участием Тайсона
- Бутсы на гвоздь. Ветеран УПЛ прокомментировал решение закончил карьеру футболиста
- Красотка дня. Популярная украинская инстаграм-блогерша, которая стала амбассадором Руха. ФОТО
- Красотка дня. Прелестная девушка новичка Тоттенхэма и экс-горняка Манора Соломона. ФОТО