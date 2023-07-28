Панамский форвард отказался подписывать контракт с Черноморцем после ракетных атак россиян на Одессу

Основной форвард сборной Панамы Альфредо Стефенс, который находился на просмотре в " Черноморце ", отказался подписывать контракт с одесским клубом.

Как сообщает "ТаТоТаке", несмотря на то, что игрок был близок к подписанию контракта, позиция панамца изменилась после массированных ракетных атак России по Одессе, которые российские террористы проводили в последнее время.

Стефенс покинул расположение "моряков".

Стефенс является основным нападающим сборной Панамы, за которую выступает с 2012 года. За это время он провел 23 матча, в которых отметился 1 голом.