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Панамский форвард отказался подписывать контракт с Черноморцем после ракетных атак россиян на Одессу

Премьер-лига
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И его тяжело осуждать

Панамский форвард отказался подписывать контракт с Черноморцем после ракетных атак россиян на Одессу

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Основной форвард сборной Панамы Альфредо Стефенс, который находился на просмотре в "Черноморце", отказался подписывать контракт с одесским клубом.

Как сообщает "ТаТоТаке", несмотря на то, что игрок был близок к подписанию контракта, позиция панамца изменилась после массированных ракетных атак России по Одессе, которые российские террористы проводили в последнее время.

Стефенс покинул расположение "моряков".

Стефенс является основным нападающим сборной Панамы, за которую выступает с 2012 года. За это время он провел 23 матча, в которых отметился 1 голом.

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В статье: Черноморец (Одесса)
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Источник:
ТаТоТаке

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