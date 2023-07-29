Лидер Шахтера пропустит начало сезона из-за аппендицита

Полузащитник донецкого “Шахтера” и сборной Украины Георгий Судаков попал в лазарет, из-за чего он пропустит начало нового сезона. Об этом игрок сообщил сегодня утром (29 июля) на своей странице в Инстаграме.

У хавбека обнаружили аппендицит. Георгий отметил, что заболевание подкралось неожиданно.

“К сожалению, этот сезон начинается без меня. Аппендицит пришел неожиданно… Новый план Бога, нужно ему довериться! Дальше больше”, – написал Судаков.

Вчера вечером – 28 июля – полузащитник опубликовал у себя в соцсетях превью к первому матчу "Шахтера" в сезоне – против "Металлиста 1925". "Горняки" проведут его сегодня, однако без Судакова. Старт встречи запланирован на 17:00.

Напомним, что в прошлом сезоне Судаков был признан лучшим игроком “Шахтера”. Также он получил награду лучшего молодого футболиста УПЛ розыгрыша 22/23 гг.