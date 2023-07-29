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Лидер Шахтера пропустит начало сезона из-за аппендицита

Премьер-лига
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Проблема подкралась незаметно

Лидер Шахтера пропустит начало сезона из-за аппендицита

Фото: Аліна Єрофеєва

Новина українською

Полузащитник донецкого “Шахтера” и сборной Украины Георгий Судаков попал в лазарет, из-за чего он пропустит начало нового сезона. Об этом игрок сообщил сегодня утром (29 июля) на своей странице в Инстаграме.

У хавбека обнаружили аппендицит. Георгий отметил, что заболевание подкралось неожиданно.

“К сожалению, этот сезон начинается без меня. Аппендицит пришел неожиданно…

Новый план Бога, нужно ему довериться! Дальше больше”, – написал Судаков.

Лидер Шахтера пропустит начало сезона из-за аппендицита - изображение 1

Вчера вечером – 28 июля – полузащитник опубликовал у себя в соцсетях превью к первому матчу "Шахтера" в сезоне – против "Металлиста 1925". "Горняки" проведут его сегодня, однако без Судакова. Старт встречи запланирован на 17:00.

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Напомним, что в прошлом сезоне Судаков был признан лучшим игроком “Шахтера”. Также он получил награду лучшего молодого футболиста УПЛ розыгрыша 22/23 гг.

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В статье: Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
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