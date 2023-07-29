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Первый блин – нулевой. Оболонь – Колос 0:0. Обзор матча
Голов команды не забивали
UA-Футбол/ Автор: Аліна Єрофєєва
Вашему вниманию представляем видео обзор матча-открытия чемпионата Украины 2023/2024 гг. В поединке встречались новичок УПЛ и крепкий "Колос". За 90 минут встречи команды так не смогли открыть счет, несмотря на моменты с обеих сторон.
УПЛ, первый тур
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