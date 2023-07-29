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Внимательно ли вы следили за трансферами клубов УПЛ? Квиз

Премьер-лига
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Внимательно ли вы следили за трансферами клубов УПЛ? Квиз

фото - ФК Динамо Київ

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

В пятницу, 28 июля, стартовал новый розыгрыш УПЛ сезона 2023/24. И хотя трансферное окно продлится еще до конца лета, клубы уже серьезно поработали над усилением составов. Мы предлагаем вам проверить, внимательно ли вы следили за трансферной кампанией клубов элиты, пройдя наш квиз.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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