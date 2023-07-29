Внимательно ли вы следили за трансферами клубов УПЛ? Квиз

В пятницу, 28 июля, стартовал новый розыгрыш УПЛ сезона 2023/24. И хотя трансферное окно продлится еще до конца лета, клубы уже серьезно поработали над усилением составов. Мы предлагаем вам проверить, внимательно ли вы следили за трансферной кампанией клубов элиты, пройдя наш квиз.