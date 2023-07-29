После матча Верес – Полесье не состоялась пресс-конференция. Ровенчанам грозит штраф

После поединка первого тура Украинской Премьер-лиги "Верес" - "Полесье" не состоялась пресс-конференция тренеров обеих команд. Об этом сообщил ресурс Tribuna.com.

Ровенчане нарушили регламент УПЛ, а именно 52-ю статью:

“По окончании матча Чемпионата, Кубка и Суперкубка клуб-хозяин должен организовать проведение пресс-конференции в зале прессцентра стадиона с обязательным участием главных тренеров обеих команд. Ответственность за присутствие главных тренеров возлагается на представителей команды”, - говорится в ней.

Дисциплинарные правила УАФ в таком случае требуют денежных взысканий с клуба-хозяина. "Верес" может заплатить от 10 до 25 тысяч гривен.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения выплата всех штрафов осуществляется в фонд United24.