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Шаран: Кондиции мы набрали, хоть они и не стопроцентные

Премьер-лига
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Тренер рассказал о подготовке к новому сезону

Шаран: Кондиции мы набрали, хоть они и не стопроцентные

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Главный тренер "Миная" Владимир Шаран подвел итоги летних сборов и рассказал о подготовке к матчу 1-го тура УПЛ с "Динамо":

"Позади подготовка к чемпионату. Как и во многих других командах был просмотр потенциальных новичков. Кто подошел, кто - нет. Обычный процесс. Некоторых игроков мы хорошо знали, поэтому сразу подписывали контракты.

Провели семь контрольных поединков. Также в разной степени я где-то доволен, где-то нет. В большей степени речь идет об игре. Однако вижу, что кондиции мы набрали. Они не 100%, но и нас ожидает только первый тур. Думаю, предстоит серьезная проверка для нас.

Соперник серьезный. Мы это отлично понимаем. Несмотря на результат "Динамо" в прошлом чемпионате, в текущем розыгрыше я вижу, что "Динамо" будет сражаться только за золотые награды. Те поединки, которые мы видели во время сборов с участием динамовцев, выигрывали с большими счетами, демонстрировали отличный футбол, находятся в хорошей форме. И усиление – Андрей Ярмоленко. Лидер команды, вернувшийся в "Динамо".

Главное, чтобы мы к этому матчу были готовы психологически. Первый тур очень важен для дальнейшей уверенности", - сказал Шаран.

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В статье: Владимир Шаран ФК Минай
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Источник:
Сайт ФК "Минай"

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