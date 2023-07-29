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Луческу отмечает свой 78-й День рождения

Премьер-лига
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Легенда тренерского цеха

Луческу отмечает свой 78-й День рождения

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Текущий тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу сегодня, 29 июля, отмечает свой День рождения. Румыну исполняется 78 лет.

С ответным приветствием выступило и "Динамо", опубликовав его в соцсетях.

"Желаем Мистеру крепкого здоровья, семейного согласия, достижения всех целей, а также побед как на футбольном поле, так и за его пределами", - написали киевляне.

Также Луческу поздравил президент клуба Игорь Суркис. Среди них в его словах есть следующие строки:

"Уверен, что Ваш незаурядный тренерский талант приведет "Динамо" к новым победам и трофеям, и в Киеве снова будет звучать гимн победителей и будут переливаться на солнце золотые кубки и медали…", - говорится в поздравлении.

Текущий контракт Луческу с "Динамо" действует до лета 2024 года. Румын работает в Киеве с 2020 года. До этого он тренировал другую украинскую команду - "Шахтер", с которым завоевал 22 трофея. В то время с "бело-синими" в его активе три титула.

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В статье: Мирча Луческу Игорь Суркис Динамо (Киев)
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