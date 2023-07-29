Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Луческу отмечает свой 78-й День рождения
Легенда тренерского цеха
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Текущий тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу сегодня, 29 июля, отмечает свой День рождения. Румыну исполняется 78 лет.
С ответным приветствием выступило и "Динамо", опубликовав его в соцсетях.
"Желаем Мистеру крепкого здоровья, семейного согласия, достижения всех целей, а также побед как на футбольном поле, так и за его пределами", - написали киевляне.
Также Луческу поздравил президент клуба Игорь Суркис. Среди них в его словах есть следующие строки:
"Уверен, что Ваш незаурядный тренерский талант приведет "Динамо" к новым победам и трофеям, и в Киеве снова будет звучать гимн победителей и будут переливаться на солнце золотые кубки и медали…", - говорится в поздравлении.
Текущий контракт Луческу с "Динамо" действует до лета 2024 года. Румын работает в Киеве с 2020 года. До этого он тренировал другую украинскую команду - "Шахтер", с которым завоевал 22 трофея. В то время с "бело-синими" в его активе три титула.
Популярное сейчас
- Сегодня стартует новый розыгрыш Кубка Украины. Среди участников – четыре любительских клуба
- Лидер Шахтера пропустит начало сезона из-за аппендицита
- Панамский форвард отказался подписывать контракт с Черноморцем после ракетных атак россиян на Одессу
- Жирона предлагала Днепру-1 украинца в обмен на Довбика - СМИ
- Красотка дня. Популярная украинская инстаграм-блогерша, которая стала амбассадором Руха. ФОТО
- Миколенко сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО