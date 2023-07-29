Маркевич: Моментами выглядим неплохо, но пока целостной игры нет

Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич прокомментировал победу команды над "Хустом" (1:0) в 1-м туре Первой лиги.

- Какие ваши впечатления от первого матча в сезоне?

— Первые матчи всегда нервные и не все удается. Я поклонник того, чтобы первые поединки играть на выезде, но такой календарь, поэтому была нервозность.

У нас было много моментов, которые мы не реализовали. После сегодняшнего матча вратаря "Хуста" можно вызвать в сборную Украины. Однако мы сами виноваты, что не можем увереннее наносить завершающий удар.

Я прекрасно понимаю, что все наши соперники будут так играть, как сегодня: от обороны, ожидая своих шансов на контратаках. Мы должны быть готовы к этому. Нам нужно улучшать реализацию, потому что в следующий раз можем за это поплатиться.

— Счет 1:0 для вас – это неудовлетворительный результат?

– Я результатом не доволен, это однозначно. Иметь столько моментов и их не реализовать… В этом плане мы должны прибавить.

— На сколько процентов команда готова к чемпионату?

— Через месяц времени создать то, что ты хочешь – это нереально. Однако какой-то шаг вперед мы сделали. Когда мы играли на собрании, там не было такой ответственности, все получалось лучше. Сейчас это официальные матчи, нужно набирать очки, потому не так просто. Моментами было неплохо, но пока целостной игры нет, — сказал Маркевич.